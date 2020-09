Jeremić: Abazović je razlika izmedju poraza i pobede nad Djukanovićem

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da je predsednik Gradjanskog pokreta URA i lider crnogorske koalicije „Crno na bijelo“ Dritan Abazović veliko osveženje za politiku u celom regionu.

„On je tas na vagi koji čini razliku izmedju poraza i pobede nad režimom Mila Djukanovića koji traje već tri decenije. Svaka mu čast, sve pohvale za njegov rad i retoriku. Nadam se da će ostati na tom kursu“, rekao je Jeremić u intervjuu za Glas Šumadije.

Na pitanje da li bi u Srbiji mogao da se pojavi neko ko bi bio prihvatljiv i za gradjaniste i za nacionaliste, Jeremić je odgovorio da Narodna stranka baštini i nacionalne i gradjanske vrednosti.

„Uspostavili smo se na ideologiji po kojoj gradjanske slobode i ljudska prava nisu suprotstavljeni borbi za nacionalne interese i doživljaju identiteta kao važnog vezivnog tkiva za narod i državu“, rekao je Jeremić.

Jeremić je, povodom nedavnog potpisivanja dokumenta u Vašingtonu, rekao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlučio da se angažuje u kampanji Donalda Trampa.

„Tramp može, ali i ne mora biti reizabran na izborima u novembru. Ukoliko se to ne desi, i dodje do promene administracije, to se može pokazati kao ‘pucanj u nogu'“, rekao je Jeremić.

Jeremić, koji je i bivši ministar spoljnih poslova Srbije, naveo je da je, čak i u slučaju da Tramp ostane predsednik SAD, način na koji je Srbija postupila u Vašingtonu „narušio naše odnose sa mnogim drugim medjunarodnim akterima – Evropskom unijom, Rusijom, Kinom…“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.