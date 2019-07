Jeremić: Ako hoćete da se rešite Kosova, glasajte za Vučića

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da bi svi koji žele da se „reše“ Kosova i Metohije trebalo da glasaju za predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku (SNS).

„Ako želite da se rešite Kosova, glasajte za Vučića. Kosovo i Metohija može postati nezavisna država samo potpisom srpske ruke na sporazumu koji bi omogućio članstvo Prištine u UN. Ne smemo dozvoliti Vučiću da to učini“, rekao je Jeremić u Pančevu u razgovoru sa gradjanima i članstvom organizacija i stranka članica Saveza za Srbiju (SZS).

Jeremić je najavio da će SZS „u narednih mesec dana ili možda malo više“ doneti konačnu odluku da li ima smisla učestvovati na predstojećim republičkim i lokalnim izborima.

„Predsednik SNS-a i lider režima Aleksandar Vučić rekao je da je spreman da pozove medjunarodne posmatrače da provere birački spisak. To je tek jedna u moru stvari potrebnih da bi bili stvoreni uslovi za fer i poštene izbore“, rekao je Jeremić.

Jeremić je dodao da režim ne pokazuje bilo kakve znake spremnosti da obezbedi uslove za fer i demokratske izbore.

„SZS, a verujem i ostale stranke prave opozicije, neće učestvovati na izborima i neće dati legitimitet izbornom procesu ako ne budu obezbeđeni elementarni uslovi za fer izbore. Takvi uslovi nikada nisu bili dalje“, naveo je Jeremić.

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) i predsedavajući SzS Dragan Djilas rekao je da postoje jasne preporuke i zaključci ekspertskog tima koji moraju biti ispunjeni da bi o izlasku na izbore „uopšte i razmišljale“ stranke koje čine SzS i dodao da veruje da to važi i za ostale stranke potpisnice Sporazuma sa narodom.

„Moj prijatelj Vuk Jeremić je rekao naš stav oko izbora, ne bi ga trebalo ponavljati. Proveravati biračke spiskove da biste sada, napokon, izbrisali neke ljude sa njih, jer se plašite bojkota, a kada vam je odgovaralo da držite opoziciju ispod cenzusa, onda ste podizali broj ljudi na biračkim spiskovima, jeste nešto oko čega ne bi trebalo gubiti vreme“, rekao je Djilas.

Djilas je naveo da je Jeremić juče objavio fotografiju četvoro pripadnika Bezbednosno-informativne agencije (BIA) koji su ga pratili u Novom Sadu, a da je danas stigao demanti u kojem se navodi da to nisu pripadnici MUP-a.

„Nismo to ni rekli, nego da su iz novosadskog odseka BIA-e i to je potvrdjena informacija. Nema potrebe da se bilo ko više pravi lud. Vučićevo objašnjenje da je i on prisluškivan kada je bio u opoziciji je stvarno ispod svakog nivoa i ne bismo trošili vreme na to“, rekao je Djilas.

Upitan da li očekuje veće pritiske, Djilas je odgovorio da mu više smetaju pritisci na slobodne medije i novinare, a da opozicija apsolutno nema problem sa pritiscima, jer je pod stalnim pritiskom i nastaviće da radi u ono šta veruje, uvek insistirajući da se vlast promeni mirnim putem.

„Ako bude bilo potrebe da se na ulici borimo za izborne rezultate kada gradjani kažu svoje većinsko mišljenje, borićemo se“, rekao je Djilas.

(Beta)