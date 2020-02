Jeremić: Bojkot izbora jer ne možete biti parazit u sistemu koji želite da promenite

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da je bojkot izbora jedini časni i ispravni put da se počne sa promenom sistema koji počiva na laži.

On je u Kruševcu, gde je razgovarao sa članovima lokalnih odbora Narodne stranke iz Rasinskog okruga, rekao da će stranka bojkotovati parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore jer kako je ocenio, „ne možete biti parazit u sistemu koji želite da promenite“.

„Mi smo u ovome iskreno i do kraja, nema laži, prevare, šibicarenja, kreiranja fantomskih grupa gradjana, Narodna stranka nije deo takvog vrednosnog sistema. Dali smo reč, bojkotovaćemo republičke, pokrajinske i lokalne izbore, ko to nije u stanju da uradi za njega neće biti mesta u Narodnoj stranci. To nisam odlučio ja, to je odluka stranačkih organa na više nivoa“, naveo je Jeremić.

Po njegovim rečima, kampanja bojkota biće intenzivna „kao da je reč o kampanji za izbore“.

Navodeći da na mestu na kom je pre dva meseca kod Kruševca označen početak radova na Moravskom koridoru, danas nema „žive duše“, lider Narodne stranke je ocenio da je to „vrlo moćan prikaz i dokaz toga koliko je laž postala istina u našim životima, koliko vlast ne daje ni pet para za obećanja koja daje“.

(Beta)