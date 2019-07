Jeremić: Bojkot izbora znači promenu vlasti u dogledno vreme

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je večeras da opozicija mora da ostane jedinstvena u odluci da bojkotuje izbore, ako vlast do kraja septembra ne obezbedi fer i demokratske izborne uslove, i da će tada podela u Srbiji biti „pola-pola“, što će doprineti tome da postane očigledno da je promena vlasti moguća.

„Mislim da vlast neće obezbediti uslove za fer i demokratske izbore i ako opozicija na njih ne izadje, biće osporen legitimitet institucija i to stanje nemože da traje dugo. Diktatorski režim, koji čine potpuni diletanti, neće umetida se nosi sa tim problemom“, rekao je Jeremić u Kraljevu na tribini Saveza zaSrbiju, održanoj u prostorijama Narodne stranke.

Jeremić je rekao da je bivša vlast u Makedoniji pala godinu i po dana pošto je opozicija bojkotovala izbore, a da je Slobodan Milošević poražen nakon što je prava opozicija bojkotovala izbore 1997. godine i dodao da tadašnje stranke opozicije koje su učestvovale na tim izborima, posle toga više nisu imale gotovo nikakav uticaj.

„Da bi bojkot bio uspešan moramo i da zajedno vodimo aktivnu kampanju bojkota. Nećemo sedeti kod kuće, imaćemo plan za svaki mesec kampanje“, rekao je Jeremić.

Jeremić je ocenio da vlast SNS-a „ne može još dugo da traje“ i da sistem puca po svim šavovima, dok je „mentalna stabilnost predsednika Srbije AleksandraVučića sve više upitna i to je sve očiglednije“.

„Sistem je prenapregnut svakim danom sve više, a kada se opruga pritisne dokraja, onda se ne vraća polako u prvobitno stanje, nego naglo. Promene moždanisu na sam dohvat ruke, ali će se dogoditi u dogledno vreme“, rekao je Jeremić.

Predsednik Dveri Boško Obradović rekao je da je Savez za Srbiju apsolutno jedinstven da sigurno neće učestvovati na izborima ako ne budu fer i pošteni iako mediji ne budu slobodni šest meseci pre izbora na proleće 2020. godine.

„Kraj septembra je definitivni i poslednji rok i ako do tada vlast ne sedne zapregovarački sto, spremni smo da krajem septembra objavimo bojkot izbora i daćemo se na sve načine boriti protiv diktature, počevši od nastavka protesta,kampanje bojkota, pa, ako treba i velikim opozicionim mitingom ispred Skupštine Srbije na dan izbora. Ako diktator smatra da može da vladadiktatorski, onda i mi imamo sva demokratska prava da svrgnemo jednog takvog diktatora“, rekao je Obradović.

Obradović je naveo da je sve u rukama vlasti, koja je dobila konstruktivnu ifer ponudu – da omogući slobodne medije i poštene izbore.

„Ako hoće, imaju mogućnost da to bude na izborima, a ako neće i misle da moguda vladaju kao što su vladali ovih sedam godina, onda ćemo morati da se zapravdu, slobodu i demokratiju izborimo na ulicama, kao što smo to radili imnogo puta do sada“, rekao je Obradović.

Obradović je dodao da na jesen očekuje nastavak i omasovljenje protesta.

