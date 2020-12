Jeremić: Glavna svrha mini Šengena je efikasno prihvatanje migranata

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da je glavna svrha „mini Šengena“ stvaranje jedinstvenog administrativnog prostora na Zapadnom Balkanu za prihvat stotina hiljada izbeglica sa Bliskog istoka i iz severne Afrike, koje bi mogle da krenu ka Evropskoj uniji sledeće godine, nakon što se svetska ekonomska situacija pogorša kada „na naplatu stignu zaključavanje država i privreda zbog epidemije virusa korona“.

„Evropska unija pozdravlja ‘mini Šengen’ i ukidanje kontrole na granicama izmedju država Zapadnog Balkana, jer joj je to u interesu. Zato i žmuri na jedno oko na gušenje demokratije, kao i na korupciju i organizovani kriminal u Srbiji, pošto joj je važnije da zaustavi talas izbeglica van svojih granica“, rekao je Jeremić za kanal „Centar“, a prenela Narodna stranka.

Jeremić, koji je i bivši ministar spoljnih poslova Srbije, precizirao je da je Bečkom konvencijom o medjunarodnim odnosima utvrdjeno da ono što potpišu ministar spoljnih poslova, premijer ili predsednik jedne države, obavezuje tu državu, bez obzira da li su oni to potpisali sa ili bez ovlašćenja, u skladu ili ne sa domaćim zakonima i ustavom.

„Taj potpisnik može sutra završiti u zatvoru, ali ono što je potpisao u ime te države ostaje da je medjunarodno obavezuje. To jasno stoji u Bečkoj konvenciji o medjunarodnim odnosima, čiji smo i mi potpisnik. Zato će biti veoma teško povući se iz medjunarodnih sporazuma koje je potpisala sadašnja vlast“, rekao je Jeremić.

On je naveo da Turska na svojoj teritoriji „drži milione izbeglica sa Bliskog istoka“ jer je od EU za to dobila novac, ali da bi „te pare mogle da se ispostave nedovoljnim“.

„Istovremeno, poznato je da predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan nije najpouzdaniji partner. Reč je o populisti kojem bi jednog trenutka moglo odgovarati da kaže izbeglicama ‘Hajde sada svi slobodno ka Evropi’. A znamo da EU neće da ih primi. Ako pogledamo mapu, gde ljudi koji su krenuli iz Turske, a ne smeju da stignu u Evropu, mogu da završe? Samo u prostoru ‘mini Šengena’, u kojem će u medjuvremenu biti uspostavljen jedinstveni administrativni okvir“, rekao je Jeremić.

Kako je rekao, većina migranata želi da stigne do Austrije, Nemačke i Skandinavije, ali da bi oni na kraju „ipak mogli da ostanu na Balkanu“.

„Na Zapadnom Balkanu bi moglo biti ‘zaglavljeno’ nekoliko stotina hiljada izbeglica, koje bi se možda i vratile svojim kućama ako na Bliskom istoku prestane rat. Ali, šta ako ne prestane? Šta ako ne bude rata samo na Bliskom istoku, nego i u razvijenom svetu? To niko racionalan ne može da isključi“, dodao je Jeremić.

On je dodao da „ignoriše ljudsku istoriju“ svako ko tvrdi da je nezamislivo da bi za našeg života mogao da izbije neki novi svetski rat.

„Takav sukob možda ne bi bio vodjen istim sredstvima kao svetski ratovi u 20. veku, ali nikome tada ne bi bilo do vraćanja odakle je krenuo – svakako će sedeti tamo gde se zadesio“, rekao je Jeremić.

Jeremić je ocenio da predsednik Srbije Aleksandar Vučić neće potpisati sporazum koji bi Prištini omogućio članstvo u UN, jer zna da bi taj potpis za njega imao efekat sličan onom koji je za Mila Djukanovića imao takozvani zakon o verskim slobodama, što ga je koštalo vlasti nakon gotovo pune tri decenije suverenog vladanja Crnom Gorom.

Lider Narodne stranke ocenio je da to Vučić neće uraditi, jer ako bi potpisao taj sporazum predsednik Srbije preko noći imao bi protiv sebe i crkvu i ogromnu većinu naroda.

„Mislim da on to neće uraditi, jer je suviše opterećen svojim opstankom na vlasti. Ali to je prilika da se sa Zapadom počne da razgovara na drugačiji način. Da im se objasni da ako nezavisnost Kosova nije potpisao Vučić – čovek sa najvećom koncentracijom moći u rukama i najmanje moralnih skrupula od svih koji su ovde ikada vladali, onda to niko nikada neće učiniti. I da zato prestanu da traže boljeg Vučića od Vučića, jer takvog nema“, zaključio je Jeremić.

(Beta)

