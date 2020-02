Jeremić: Izbori će pokazati ko je opozicija Vučiću, a ko Vučićeva opozicija

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da će izbori, najavljeni za 26. april, biti veliko čistilište, jer će se jasno pokazati „ko je zaista opozicija Vučiću, a ko Vučićeva opozicija“.

„Bojkot je već uspeo činjenicom da u novom sazivu parlamenta više neće biti prave opozicije. Ne može se građanima, a ni međunarodnoj zajednici, prodati priča da su Šešelj, Čanak, Četka i Zvono opozicija – to nije održivo stanje“, rekao je Jeremić u intervjuu za list Blic.

Jeremić je naveo da će vrlo brzo postati jasno da takve institucije nemaju legitimitet, i da je izlaz iz političke krize moguć jedino kroz izbore, ali zaista slobodne, uz ispunjavanje svih zahteva koje su u vezi sa tim postavili opozicija i gradjani.

Predsednik Narodne stranke je naveo da je ta stranka raspustila gradski odbor u Šapcu zbog nespremnosti da se solidariše u bojkotu sa ostatkom Srbije.

„Taj odbor trenutno učestvuje u vlasti (u Šapcu) i bio je jedan od naših najjačih odbora u Srbiji. Način na koji danas vodimo stranku, sutra ćemo voditi državu – principijelno, transparentno i bez trgovine javnim interesom“, istakao je Jeremić.

Upitan o „jezivoj podeli u društvu i situaciji ako nisi sa mnom, protiv mene si“, Jeremić je odgovorio da je to neizbežna posledica uspostavljanja totalitarne piramide vlasti na čijem se vrhu nalazi „radikalski huligan koji celog života seje frustraciju i mržnju prema svima koji mu se ne pokoravaju i drugačijih su političkih uverenja, nacije ili vere“.

„Ko prema ovoj oceni ima rezervu, predlažem mu da pogleda film ‘Vladalac’, zbog kojeg se njegovi autori ovih dana na monstruozan način vredjaju i napadaju, a što je najbolja potvrda istinitosti njegovog sadržaja“, rekao je Jeremić.

Na pitanje da li je Savez za Srbiju znao za plan čelnika Šapca i Paraćina Nebojša Zelenović i Saša Paunović da učestvuju na izborima, Jeremić je odgovorio da to Savezu nije bilo poznato i da je čak jedan od njih dvojice na nedavnoj sednici Predsedništva SZS uveravao da će sigurno bojkotovati izbore, ali da to za sada ne može da objavi jer bi mu se pre vremena raspala lokalna koalicija.

„Istina je da pod ovakvim okolnostima isključivo Vučić odlučuje ko će pobediti a ko izgubiti u Šapcu i Paraćinu, i da bi njih dvojica najbolji doprinos zajedničkoj borbi mogli da naprave tako što bi učinili da bojkot bude najuspešniji upravo u ta dva grada“, rekao je Jeremić.

Predsednik Narodne stranke je, povodom dogadjaja u Crnoj Gori, rekao da je „budjenje naroda“ u susednoj državi dokaz da svakome zlu kad-tad mora doći kraj, i da se stvari ne mogu više vratiti u pređašnje stanje.

„Nešto će se slično dogoditi i u Srbiji, nakon uspešnog bojkota“, rekao je Jeremić.

Jeremić, koji je i bivši ministar spoljnih poslova, naveo je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić u američkom specijalnom izaslaniku Ričardu Grenelu vidi svoju šansu da dodje do predsednika SAD Donalda Trampa, i ne pita za cenu da bi se to dogodilo.

„Ne bi me iznenadilo da do njihovog susreta dodje već u narednih nekoliko nedelja, ali to će Srbiju koštati kao Svetog Petra kajgana“, rekao je Jeremić.

