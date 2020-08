Jeremić: Kada EU bude zaoštrila retoriku, promena vlasti u Srbiji uslediće veoma brzo

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić ocenio je danas da će promena vlasti u Srbiji uslediti vrlo brzo nakon što Evropska unija prema vlastodršcima u Beogradu počne da koristi rečnik sličan kao prema onima u Belorusiji.

„Belorusija je malo drugačija od Srbije. Slično je to da postoji zainteresovanost više od jednog medjunarodnog faktora – Zapada i Rusije – ali je odnos snaga drugačiji. U Belorusiji je dominantnija Rusija, dok je u Srbiji dominantniji uticaj EU. Lakše je biti oštar na rečima kada niste presudni faktor“, rekao je Jeremić na konferenciji za novinare u Čačku.

Ocenio je da je važno da do promene vlasti dodje putem izbora.

„Mi ne zastupamo revolucionarnu promenu i pravdu – do toga se može doći i mirnim, institucionalnim putem. Do promene vlasti ćemo doći tako što ćemo učestvovati na slobodnim izborima, a do pravde će se doći poštovanjem zakona i preko sudova“, rekao je Jeremić.

On je naveo da je „tek prvi veliki zadatak Narodne stranke da u istoriju pošalje režim SNS-a“, a da će posle biti mnogo tih zadataka, od kojih je uspostavljanje vladavine prava medju najvažnijim.

„Potpuno je jasno da ovaj saziv Skupštine Srbije neće izdržati ceo mandat. Pred nama su meseci u kojima će ekonomska i zdravstvena situacija biti daleko složenija nego danas, pa se može dogoditi da brzo uslede i izbori“, rekao je Jeremić.

Dodao je da je najvažniji zadatak Narodne stranke u narednim mesecima jačanje stranačke infrastrukture, kako bi bila stvorena organizacija sposobna da kontroliše sva biračka mesta u Srbiji i tako „odbrani izbornu pobedu i spreči kradju glasova“.

Upitan o odnosima Srbije i Hrvatske, Jeremić je rekao da je jučerašnji govor predsednika Hrvatske Zorana Milanovića na komemoraciji Srbima ubijenim kod Knina „bitno drugačiji“ od retorike tokom obeležavanja godišnjice „Oluje“.

„Za žaljenje je, medjutim, što je Hrvatska odabrala da za stvar oko koje će cela nacija biti ujedinjena izabere dan velike tragedije Srba. Dok god ‘Oluja’ bude u Hrvatskoj tačka nacionalnog okupljanja, teško da je moguće potpuno pomirenje i potpuna normalizacija odnosa“, rekao je predsednik Narodne stranke.

Komentarišući predstojeće izbore u Crnoj Gori, Jeremić je ocenio da je u toj državi situacija zabrinjavajuća.

„Bojim se da nedelja neće biti dan najveće napetosti, već će one uslediti tek nakon završetka glasanja. Verujem da neće doći do saglasnosti svih političkih aktera da su izbori završeni i da neće postojati slaganje oko broja osvojenih glasova i mandata u parlamentu“, rekao je Jeremić.

Bivši ministar spoljnih poslova ocenio je da Srbija nije učinila sve što je mogla kako bi se u Crnoj Gori izbegle napetosti i sukobi, i izrazio nadu da do toga ipak neće doći.

(Beta)

