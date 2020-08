Jeremić: Mnogi koji su glasali za SNS na sledećim izborima će podržati Narodnu stranku

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da će mnogi koji su u prošlosti glasali za vladajuću Srpsku naprednu stranku (SNS), verujući da glasaju za napredak Srbije, u narednom periodu doživeti veliko razočarenje i da će na sledećim izborima podržati Narodnu stranku.

Jeremić je u Nišu, gde je razgovarao sa funkcionerima Narodne stranke iz istočne i južne Srbije, naveo da je ta stranka najiskreniji predstavnik vrednosti desnog centra, kako je kazao, partija predvodjena čestitim i ostvarenim ljudima.

„Nama, naravno, nisu potrebni preletači i korumpirani funkcioneri SNS-a – za njih u našim redovima neće biti mesta. Trebalo bi, medjutim, da budemo svesni da je značajan broj glasača SNS bio izmanipulisan, naveden da misli da glasa za ono što mi zapravo zastupamo. To su ljudi koji slave slavu, žele stabilnu i bezbednu državu, hoće da privreda počiva na domaćem preduzetništvu i protive se nezavisnosti Kosova i Metohije. To je desni centar i to je većina u Srbiji“, ocenio je Jeremić.

On je rekao da veliku većinu glasača u Srbiji čine ljudi koji žele da žive pristojno od svog rada i da ih štiti zakon, kao i da žele da imaju državu koja ih štiti iznutra i spolja i na koju su ponosni, da njihova država bude uredjena poput evropskih, kako je naveo, „ako ne može baš kao Švedska, onda bar kao Češka ili Slovenija“.

Predsednik Narodne stranke je ocenio da „ekipa koja je trenutno na vlasti“ neće moći da se nosi sa velikim problemima koji će uslediti narednih meseci i da bi zato promene mogle da se dogode mnogo brže nego što to sada izgleda.

„Kosovo dolazi na sto (predsedniku Srbije) Aleksandru Vučiću i on to ne može da reši, jer je strancima obećao da će potpisati nezavisnost, a ne sme to da uradi. Istovremeno će rasti nezadovoljstvo zbog sve teže ekonomske situacije i biće sve više grešaka. Oni jednostavno nisu u stanju da se nose sa svime što dolazi“, rekao je Jeremić.

Prema njegovim rečima, u rešavanju pitanja Kosova i Metohije trebalo bi smekšati retoriku, a očvrsnuti stav, navodeći da je to suprotno od onoga što radi Vučić, koji „izgovara jake reči, a ispod stola predaje srpske nacionalne interese“.

Jeremić je naveo da će Narodna stranka postati „centar gravitacije i okupljanja cele opozicije“, jer je to jedina opoziciona stranka koja radi na izgradnji i jačanju svoje republičke infrastrukture, što je težak put, ali jedini koji vodi do promena.

On je dodao da će prvi ozbiljan test za Narodnu stranku biti lokalni izbori u Zaječaru, koji bi trebalo da budu održani u martu 2021. godine.

„Zaječar će biti model za celu Srbiju i to će biti trenutak prodora Narodne stranke, bez obzira da li ćemo izaći sami na te izbore ili ćemo biti centar gravitacije za okupljanje opozicije“, kazao je Jeremić.

Kako je naveo, ta stranka sledeće izbore neće bojkotovati, jer će se „izboriti za poštene uslove“, ali i zbog toga što je važno da ljudi prepoznaju Narodnu stranku po „onome za šta jest“, a ne samo „po onome protiv čega su“.

„Nakon što je Savez za Srbiju prestao da postoji, imamo odrešene ruke da postanemo prepoznatljivi na osnovu naših ljudi, ideologije i politike“, izjavio je Jeremić.

(Beta)

