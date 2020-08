Jeremić: Narodna stranka će biti prirodni izbor većine u Srbiji, kao što je CDU u Nemačkoj

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da ta stranka zdravog i umerenog desnog centra, što je, kako je ocenio „prirodni izbor većine gradjana Srbije“.

„Narodna stranka će, po promeni režima i uspostavljanju demokratije i vladavine prava u Srbiji biti ono što je CDU u Nemačkoj. Tamo CDU ne učestvuje u vlasti samo u posebnim okolnostima, recimo kada vodjstvo levice preuzmu harizmatični lideri poput Vilija Branta ili Gerharda Šredera“, rekao je Jeremić u Pančevu, gde je razgovarao sa stranačkim rukovodiocima iz južnog Banata, saopštila je danas ta stranka.

Uz ocenu da je Narodna stranka u isto vreme i progresivna i tradicionalna, i domaćinska i avangardna, Jeremić je istakao da bi stranka desnog centra u Srbiji, za razliku od Velike Britanije ili SAD, morala da se zalaže i za jaku socijalnu državu, besplatno školstvo i zdravstvo, kao i zaštitu prava radnika.

„Naša politika je da država podstakne privredu tako što će zaštititi i obodriti domaće privatne preduzetnike – pogotovo porodične biznise, mala i srednja preduzeća čiji je prvenstveni interes širenje poslovanja i povećanje broja zaposlenih u zemlji, a ne za državni kapitalizam ili dovodjenje takozvanih ’profesionalnih menadžera’ u glomazna državna preduzeća koja su danas leglo korupcije, partokratije i nepotizma“, rekao je Jeremić.

On je naveo da je „stranka zdravog desnog centra“ na vlasti u Srbiji od 1945. godine do danas bila samo Demokratska stranka Srbije i to kratko vreme, dok se, kako je naveo „nije izgubila u poplavi koristoljubivih preletača i dok se njen tadašnji lider Vojislav Koštunica nije odlučio za radikalan otklon od Evrope, razočaran njenim insistiranjem da Srbija prizna samoproglašeno Kosovo kao nezavisnu državu“.

Jeremić je dodao da je „pre toga, poslednja vlada desnog centra u Srbiji bila na vlasti za vreme Kraljevine“, navedeno je u saopštenju.

(Beta)

