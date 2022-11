Jeremić: Narodna stranka je most izmedju gradjanskog i nacionalnog pola, pružamo ruku saradnje

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da je ta stranka most izmedju gradjanskog i nacionalnog pola srpske političke scene i da pruža ruku saradnje svima koji su „bez zadrške protiv režima predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove Srpske napredne stranke (SNS)“.

Jeremić je na izbornoj skupštini Opštinskog odbora te stranke u beogradskoj opštini Rakovici kazao da bez koordinisanog delovanja dva važna pola srpske politike neće biti moguće srušiti režim.

„Mi smo stranka uspravnih, ispravnih i pristojnih ljudi, i saradjivaćemo i sa gradjanskim i sa nacionalnim partijama, ali pod jednim važnim uslovom – nema dogovora, šurovanja, talova i dilova sa Vučićem, Vesićem i Šapićem. Ko je spreman na to, dobrodošao je kao partner Narodne stranke“, rekao je Jeremić, a prenela njegova stranka u saopštenju.

On je istakao da poštuje one koji imaju nacionalnu orijentaciju, kao i one koji imaju gradjansku orijentaciju.

„Mi u Narodnoj stranci negujemo i jednu i drugu. Ne poštujem ovu bagru na vlasti koja nema nikakvu ni orijentaciju ni politiku“, dodao je Jeremić.

Predsednik Narodne stranke ocenio je da je Srbiju „zajahalo zlo čija je jedina ideologija pljačka“.

„To je družina koju čine navodni ultranacionalisti, ultraliberali, makrsisti, fanatični proevropejci i fanatični rusofili, družina lišena bilo kakve ideologije, koja je otela državu i institucije i pojela nam deset godina života“, kazao je on.

Jeremić je istakao da su lokalni izbori 2024. godine ključni i za Narodnu stranku i za Srbiju i da na njima vlast mora biti „probušena“ tako da opozicija preuzme značajan broj gradova i opština, što će otvoriti put ka „smenjivanju režima“.

„To su ključni izbori i za mene lično, jer sam obećao da ćemo taj posao završiti dok moja ćerka ne krene u osnovnu školu, a to će biti 2024. godine“, naveo je Jeremić.

Predsednik Narodne stranke je dodao da ta stranka u Skupštini Srbije blisko saradjuje sa partijama čvrste i rezolutne opozicije, kao i da će nastaviti da saradjuje sa svima koji dele stav Narodne stranke o bitnim nacionalnim pitanjima, pre svega o Kosovu i Metohiji.

Poslanik i potpredsednik Narodne stranke Vladimir Gajić rekao je da bi saradnja sa „prijateljima iz opozicije“ donela dobar rezultat na izborima u Beogradu, i dodao da je „uslov za suprotstavljanje režimu na izborima 10.000 obučenih i motivisanih ljudi“.

„Lično verujem da nema ništa od dogovora Vučića i Đilasa da izbori u Beogradu budu održani sledeće godine, a opštinski izbori bi trebalo da budu održani 2024. godine. Moguće je da će im biti priključeni i izbori za Skupštinu Beograda i republički izbori, jer je tako pogodnije za vlast“, dodao je Gajić.

Za predsednika Opštinskog odbora Narodne stranke Rakovica izabran je Bojan Lazić.

(Beta)

