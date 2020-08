Jeremić: Narodna stranka osniva gradski odbor u Valjevu

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić najavio je danas da će ta stranka na jesen osnovati gradski odbor u Valjevu, jednom od, kako je naveo, najznačajnijih gradova u Srbiji.

„Odlučili smo da osnivamo odbore tek kada pronadjemo prave ljude, jer ne želimo samo da zabodemo zastavicu i kažemo da postojimo u nekom gradu. Verujem da sada imamo prave ljude u Valjevu“, rekao je Jeremić novinarima u Valjevu.

Kako se navodi u saopštenju, Jeremić je u tom gradu razgovarao sa gradjanima i članovima Narodne stranke.

Jeremić je naveo da će najvažniji zadatak Narodne stranke u narednom periodu biti jačanje terenske mreže, dodajući da ta stranka danas ima najbolje razvijenu infrastrukturu od svih činilaca iz opozicije, ali da je to još daleko od željenog.

„Jedan od najvažnijih razloga zbog kojih još uvek nije moguće započeti promene u Srbiji je što ne postoji nijedna opoziciona organizacija koja ima terenski kapacitet da iznese izborni proces, odnosno da izbroji glasove i da ih odbrani, a bez toga se ne možemo nadati dobrim rezultatima na izborima, čak i ako budu postojali adekvatni uslovi“, rekao je Jeremić.

Upitan o eventualnom raspisivanju prevremenih parlamentarnih izbora, Jeremić je odgovorio da će sve što se bude dogadjalo u narednom periodu biti u velikoj meri obojeno pogoršanjem ekonomskih prilika i krizom izazvanom virusom korona.

Predsednik Narodne stranke je dodao da je rezultat bojkota izbora to što Skupština Srbije i 90 odsto lokalnih parlamenata „nisu održivi“.

„Očigledno je da značajan broj gradjana Srbije nema svoje predstavnike u tim institucijama i to stvara neodrživo stanje. Mi ćemo se boriti za stvaranje uslova za fer i slobodne izbore, ali do toga ne može doći tako što će neko iz vlasti obećati da će biti drugačije, nego se mora obezbediti precizan verifikacioni mehanizam uz međunarodno posmatranje“, rekao je Jeremić.

On je ocenio da sadašnji sastav Skupštine Srbije „sasvim sigurno neće izdržati pun mandat“, odnosno naredne četiri godine.

Jeremić je ocenio da pre promene vlasti „mora biti jasno šta dolazi posle“ i da će se aktuelno stanje održavati sve dok to ne bude jasno.

„Dobar primer za to su dogadjaji u Belorusiji, gde je ljudima očigledno dosta, hrabro izlaze na ulicu i pružaju otpor režimu, ali još uvek ne dolazi do promena. Tek kada se budu politički konsolidovali do mere da bude jasno šta dolazi posle, to će postati moguće“, naveo je Jeremić.

Prema njegovoj oceni, predsednik Srbije Aleksandar Vučić više ne uživa poverenje velikih sila kojima, kako je kazao, neće biti milo da u Srbiji dodje do promene dok ne bude jasno šta je alternativa.

Predsednik Narodne stranke danas je razgovarao i sa gradjanima Lajkovca, a posetio je i manastir Lelić kod Valjeva i razgovarao sa meštanima obližnjeg sela Donja Leskovica.

(Beta)

