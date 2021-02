Jeremić: Narodna stranka zahteva odlaganje izbora u Zaječaru, Kosjeriću i Preševu

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da ta stranka zahteva da lokalni izbori u Zaječaru, Kosjeriću i Preševu, zakazani za 28. mart, budu odloženi do okončanja dijaloga vlasti i opozicije o izbornim uslovima uz posredovanje EU.

„Apsolutno je neprihvatljivo održavanje lokalnih izbora pod sadašnjim uslovima, jer se ništa nije promenilo od prethodnih parlamentarnih izbora, održanih 21. juna prošle godine. Prvi zahtev Narodne stranke u dijalogu vlasti i opozicije biće odlaganje izbora u Zaječaru“, rekao je Jeremić.

On je na konferenciji za novinare u Zaječaru, gde je razgovarao sa gradjanima, rekao da Narodna stranka drži reč i ostaje verna svojim principima, a kako je dodao dali su reč da na izborima neće učestvovati dok se ne steknu uslovi za održavanje fer i slobodnih izbora.

„Verujem da će gradjani umeti da cene principijelnost i naš čvrst stav. Lokalni izbori su veoma važni za građane, ali ako ne budemo konzistentni i verni svojim principima, nikada nećemo biti u stanju da promenimo pošast koja je zarobila Srbiju“, dodao je Jeremić.

Jeremić je istakao da će svi koji budu učestvovali na lokalnim izborima 28. marta biti deo nelegitimne vlasti u Zaječaru i sigurno će snositi posledice po promeni režima, koja će se dogoditi „brže nego što se danas mnogima čini“.

Predsednik Narodne stranke je naveo da je „primetan veliki strah kod gradjana Zaječara, koji žele da razgovaraju ali se boje fotografisanja“.

„Dotle smo stigli jer nas vode kriminalne bitange, kako na lokalnom nivou u Zaječaru, tako i na svim nivoima vlasti – do skoro potpomognute, a od skoro u fingiranom sukobu sa Veljkom Belivukom, zvanim Velja Nevolja. Narodna stranka na to kaže NE. Mi smo otpor takvoj vrsti vodjenja Zaječara i ostatka Srbije i zato nećemo izaći na izbore 28. marta, jer za to ne postoje uslovi“, rekao je Jeremić.

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić rekao je da je lokalna vlast u Zaječaru proglasila vanrednu situaciju zbog virusa korona, ali da su uprkos tome raspisani lokalni izbori, jer „režim nijednog trenutka ne mari za živote gradjana, nego mu je važno samo da što duže opstane na vlasti“.

„Oni se vode isključivo životinjskim instinktom opstanka na vlasti. Boje se da će u dijalogu o izbornim uslovima morati da bar malo normalizuju politički život u Srbiji, pa razmišljaju ‘hajde da bar ukrademo lokalne izbore u Zaječaru, Kosjeriću i Preševu’. Opozicione stranke i gradjani ne bi trebalo da prihvataju njihove driblinge kojima sve nas pokušavaju da naprave budalama“, dodao je Aleksić.

(Beta)

