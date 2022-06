Jeremić: Ne čude me izveštaji o trojanskom konju opozicije

Predsednik Narodne stranke (NS) Vuk Jeremić izjavio je danas da raspisivanje vanrednih izbora za Skupštinu Beograda zavisi isključivo od vlasti i njihovih satelita.

Jeremić je u intervjuu agenciji Beta kazao da Narodna stranka nije, niti će biti medju onima koji prave bilo kakve dogovore s režimom i da ga ne čude izveštaji u kojima se govori o „trojanskom konju opozicije“.

„Mi ćemo u institucijama delovati kao beskompromisna opozicija, zastupajući stavove za koje smo dobili podršku na prethodnim izborima. To se jasno videlo i na prvoj sednici gradske skupštine, kada smo bili jedini koji su iz sale izašli pre glasanja za predsedavajućeg. Mi ne pravimo trule kompromise i držimo reč“, rekao je on.

Na pitanje da li postoji mogućnost da na narednim izborima Narodna stranka nastupi u koaliciji sa Strankom slobode i pravde (SSP), Jeremić je kazao da u NS sve važne odluke donosi Predsedništvo, „nakon demokratske rasprave u kojoj krajnji ishod nije unapred poznat, niti nužno identičan stavu predsednika stranke“.

„Nakon jedne takve rasprave pre poslednjih izbora, doneli smo tesnom većinom glasova odluku da sačuvamo jedinstvo opozicije, uprkos skandaloznom načinu na koji je Dragan Djilas kandidovao Zdravka Ponoša za predsednika Srbije. Imajući u vidu njihov nagli zaokret kada je reč o predizbornim obećanjima, kao i ponašanje nakon izbora, prilično sam skeptičan po tom pitanju“, naglasio je predsednik NS.

Upitan koje su najveće greške koje je koalicija Ujedinjeni za pobedu Srbije i Beograda napravila pre i posle izbora za republičku i gradsku skupštinu i za predsednika Srbije, Jeremić je rekao da ih je bilo mnogo, „ali prva velika greška je bila besprizorno nametanje kandidature Zdravka Ponoša od strane SSP-a, što je inače mesecima u potaji planirano bez znanja rukovodstva Narodne stranke, s ciljem da se ona preuzme ili oslabi“.

„To se srećom nije dogodilo, ali ta zavera je nanela štetu na duže staze. Druga velika greška je bilo to što je Dragan Djilas sistematski lažirao istraživanja javnog mnenja, i te brojeve koristio kao argument da se SSP proglasi najvećom strankom opozicije i preuzme potpunu kontrolu nad zajedničkom kampanjom. Sve to, medjutim, bledi u odnosu na katastrofalan kiks nakon izbora – Djilasov odlazak kod Aleksandra Vučića, u trenutku kada svi glasovi još uvek nisu bili izbrojani i kada je većina u beogradskoj skupštini bila na ‘ivici noža'“, istakao je Jeremić.

Dodao je da je Djilasov odlazak kod Vučića imao efekat „bacanja atomske bombe“ na poverenje, ne samo u okviru koalicije, već i u biračkim telu.

„Režim je nastalu konfuziju iskoristio da bi ‘zapušio rupe’ i sebi obezbedio minimalnu odborničku većinu u prestonici. Zahvaljući tom ‘spuštanju tenzija u društvu’, mi više od dva meseca nakon izbornog dana još nismo okončali izbore za Narodnu skupštinu, imamo skoro potpuni institucionalni vakuum u kojem Vučić vlada kao apsolutni monarh, a narod je besan i razočaran. Zato me ne čude izveštaji u kojima se govori o ‘trojanskom konju opozicije’, ko god da je te izveštaje sastavljao“, naglasio je predsednik Narodne stranke.

Na pitanje Bete koje stranke i pokrete vidi kao moguće koalicione partnere Narodne stranke, Jeremić je naveo da će NS u Narodnoj skupštini imati samostalan poslanički klub, na čijem će čelu biti Miroslav Aleksić, i da su otvoreni za saradnju sa svima koji neće, posredno ili neposredno, saradjivati s režimom.

„Za nas je to najvažnija linija razdvajanja, druga politička ili ideološka pitanja su pod ovakvim okolnostima od manjeg značaja“, ocenio je on.

Po njegovim rečima nova republička vlada neće napraviti značajniji zaokret kada je u pitanju vodjenje unutrašnje i spoljnje politike.

„Suštinske promene politike, i uopšte odnosa u društvu, neće biti sve dok je na vrhu piramide vlasti čovek koji je urušio sve institucije i koji državom upravlja kao svojim privatnim posedom. Zato je nebitno ko će u formalno-pravnom smislu biti deo vladajuće koalicije. Verujem da Vučić iza kulisa trenutno razgovara o formiranju republičke vlasti i s političkim akterima koji do sada nisu bili deo skupštinske većine, ali kako će se ti pregovori završiti, neću da nagadjam“, kazao je Jeremić i naglasio da je Aleksandar Vučić do sada retko koje svoje obećanje ispunio.

„To bi trebalo da imaju na umu svi za koje se stiče utisak da su nakon ovih izbora počeli da razmišljaju ‘ako ga ne možeš pobediti, priključi mu se’. Za Narodnu stranku je to nezamislivo, mi se nikada nećemo prikloniti ovom režimu“, istakao je predsednik Narodne stranke.

Na pitanje kako ocenjuje politiku predsednika Aleksandra Vučića u odnosu na posledice koje proizlaze iz sukoba u Ukrajini, Jeremić je rekao da nakon godina svodjenja spoljne politike na isključivo lične odnose i činjenje kardinalnih ustupaka na račun političkih, ekonomskih i bezbednosnih interesa Srbije svima iz inostranstva koji su od njega bilo šta tražili, došao je u situaciju da za njega trenutno nema dobrih rešenja, jer se zahtevi sukobljenih medjunarodnih aktera uzajamno isključuju.

„Za jednu malu zemlju, koja je nasledila složene probleme iz prošlosti, izuzetno je važno imati jasnu strategiju u spoljnoj politici, kao i javno deklarisane principe od kojih se ne odustaje. Na primer – teško je zameriti Srbiji ako bi principijelno bila protiv uvodjenja sankcija bilo kome na svetu, s obzirom da smo iskusili sankcije na svojoj koži i što možemo da tvrdimo da one najviše pogadjaju nevine, dok oni zbog čijih se postupaka sankcije uvode postaju još bogatiji i moćniji. Nažalost, taj ste argument izgubili nakon što se u taktičkoj trgovini priključite sankcijama protiv Belorusije – tada je teže odoleti pritiscima da se to isto uradi i prema Moskvi“, ocenio je on.

Dodao je da su i Vašingtonski sporazum ili glasanje da Albanija postane član Saveta bezbednosti UN, posledica potpune privatizacije odlučivanja od strane čoveka koji sve vreme „šibicari“ na medjunarodnom planu, istovetno kao i na domaćem.

„Srpska diplomatija je u medjuvremenu ciljano svedena na puki servis za logistiku putovanja državnih funkcionera i zapošljavanje kadrova vladajuće stranke. Kada vam je ambasador u Zagrebu Jelena Milić, u Vašingtonu Marko Djurić, a u Njujorku pri UN neko ko jedva sriče napisane tekstove na engleskom, šta drugo možete da očekujete“, zaključio je Vuk Jeremić.

(Beta)

