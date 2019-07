Jeremić: Nema suštinskog napretka, krećemo se ka bojkotu izbora

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da za sada nije postignut suštinski napredak ka postizanju uslova za fer i demokratske izbore i da će ih opozicija okupljena u Savezu za Srbiju (SzS) najverovatnije bojkotovati.

„Učinićemo sve da režim obezbedi fer izborne uslove, ali spremni smo za bojkot ako se nešto fundamentalno ne promeni. Imam velike rezerve da će se to dogoditi, i bio bih veoma pozitivno iznenadjen ako bi se promenile okolnosti. Mi ćemo, kao Savez za Srbiju, odluku doneti jedinstveno, kao što smo činili i do sada“, rekao je Jeremić u Zrenjaninu na tribini SzS.

On je ocenio da bi, u slučaju da budu ostvareni uslovi za fer i demokratske izbore, opozicija mogla da postigne dobar rezultat.

„Uspeh za opoziciju bi bio da dobije 100 mandata u Skupštini Srbije i da osvoji vlast u oko 30 do 40 opština“, rekao je Jeremić.

Naveo je i da bi u slučaju bojkota, uspeh za opoziciju bio da obori odziv na izbore ispod 50 odsto od upisanih u birački spisak, „idealno ispod 45 odsto“.

„Lično smatram da je uspeh u slučaju bojkota mnogo izvesniji i da ćemo bojkotom skratiti put ka promeni vlasti. Naš cilj je da promenimo sistem. Do toga ne može da dodje bez promene režima, a prvi korak ka tome je njegova delegitimizacija. To moramo da postignemo u realnom roku, jer će u suprotnom iz Srbije otići previše ljudi da bismo u ovom veku mogli da opstanemo kao država i narod“, rekao je predsednik Narodne stranke.

Jeremić je kazao da sa naprednjačkim režimom „nema dogovora kako da bude manje ubilački nastrojen prema svemu normalnom“ i da zato SNS „mora da ode sa vlasti“.

„Po mom mišljenju, bojkot je najbolji put. Suočićemo se na tom putu i sa velikim pritiskom medjunarodnog faktora da izadjemo na izbore, jer bojkot ne odgovara delu medjunarodne zajednice. Pristanemo li na izlazak na izbore pod ovakvim uslovima, produžićemo vek trajanja režimu“, rekao je Jeremić.

Dodao je da nema nikakve dileme da bi svako ko bi izašao na izbore pod postojećim uslovima, praktično glasao za vlast.

„Da li će glasati za vlast tako što će svoj glas dati Vučiću, Dačiću ili Čanku nije bitno, režim će rezultate naštelovati tako da postoji vlast i leva i desna opozicija… Podela u Srbiji na one koji su za vlast i one koji nisu, biće najjasnija ukoliko bude bojkota. Oni koji su za vlast, izaći će na izbore, a oni koji nisu, neće. Mislim da je više onih koji su protiv vlasti i da to možemo da pokažemo“, rekao je Jeremić.

Predsednik Narodne stranke je dodao da je aktivna kampanja bojkota uslov da bi se to pokazalo.

„Ta kampanja, da bi bojkot bio uspešan, mora da bude čak i većeg intenziteta od one koju bismo vodili da učestvujemo na izborima“, ocenio je Jeremić.

Predsednik Pokreta za preokret Janko Veselinović rekao je da bi opozicija izlaskom na izbore samo dala legitimitet režimu.

„Čileanski diktator Augusto Pinoče je pao sa vlasti kada je opoziciji dao 15 minuta na nacionalnom dnevniku. Vučić verovatno neće osloboditi RTS i mislim da nam preostaje samo bojkot“, rekao je Veselinović.

