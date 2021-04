Jeremić: Non-pejper probni balon za Srpsku pravoslavnu crkvu

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da je „non pejper“ po kojem bi Srbija trebalo da prizna samoproglašeno Kosovo kao nezavisnu državu „vrsta probnog balona, prvenstveno za Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC)“ i da ima odredjenu težinu, ali da po njegovom mišljenju, ne predstavlja nikakvo ohrabrenje za SPC.

„U tom papiru nema novih momenata osim posebnog statusa SPC, koja je najveća brana potpisivanju sporazuma koji bi imao pravno dejstvo priznanja medjunarodno pravnog suvereniteta Kosova i zato je, za razliku od prethodnih papira, dosta prostora posvećeno budućem statusu crkve“, rekao je Jeremić za Newsmax Adria.

Jeremić je istakao da je u poslednjem „non pejperu“, čiji bi najbolji prevod na srpski jezik bio predlog, kao i u ostalim prethodnim papirima, najvažnije članstvo Prištine u UN.

„Kada otvorite put za članstvo Kosova u UN, tada ste izgubili svaku kontrolu šta će se u budućnosti dogadjati na tom prostoru. Nema medjunarodno pravnog uzusa koji sprečava da dve suverene zemlje donesu odluku o ujedinjenju, što bi mogle da urade Albanija i Kosovo ako dobije članstvo u UN“, rekao je Jeremić.

Jeremić je naveo da 2006. godine, kada je Crna Gora proglasila nezavisnost, nikome nije palo na pamet da bi 15 godina kasnije SPC mogla da „dodje u egzistencijalni problem“.

„To bi sutra moglo da se dogodi u nekakvoj velikoj Albaniji, ali tamo ne bi mogle da se organizuju litije za odbranu SPC“, rekao je Jeremić.

Jeremić, koji je i bivši ministar spoljnih poslova Srbije i predsednik Generalne skupštine UN, naveo je da je danas razgovarao sa „svojim važnim kontaktima u Evropi“ i da se sa njima složio da je reč o „papiru koji nije skuvan u tamo nekoj pi-ar agenciji, nego da su u tome određenog udela po svoj prilici imale i ključne prestonice EU“.

Upitan da li može da nasluti ko bi mogla da bude „pametna žena“ koju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pomenuo kao autorku teksta, Jeremić je odgovorio da bi mogao da nasluti, ali da ne bi spekulisao, i dodao da nije reč o nemačkoj kancelarki Angeli Merkel, jer ona „ne bi odvojila toliko vremena da napiše detaljni papir tog tipa“.

Jeremić je istakao da bi u normalnim okolnostima srpska diplomatija morala da bude glavno orudje u opštenju sa medjunarodnim akterima po tom pitanju, ali da ona danas igra sekundarnu ulogu jer svu važnu medjunarodnu komunikaciju vodi Vučić lično.

„Ministarstvo spoljnih poslova se bavi efemernim stvarima i to na ne naročito pohvalan način. Mislim, inače, da je sadašnji ministar spoljnih poslova Nikola Selaković jedan od boljih članova vlade – nije kupio diplomu, izražava se uredjeno, može da artikuliše povezane rečenice, nije psihijatrijski slučaj – što nije mala komparativna prednost u odnosu na ostale članove vlade“, rekao je Jeremić.

Jeremić je dodao da, medjutim, način koji Selaković vodi ministarstvo, pre svega kada je reč o „partizaciji kadrova“, dovodi Srbiju u situaciju da crveni.

„Jedna velika prijateljska zemlja, koja nije priznala Kosovo, frankofonska država, odgovorila je uzdržano na predlog Srbije za ambasadora u toj zemlji. Oni su vratili njegovu biografiju sa primedbom da bi bili zadovoljniji kada bi Srbija poslala njegovu ‘logičnije sredjenu biografiju’. To je signal Srbiji da ne šalje tog čoveka, a razlog je to što on ne govori francuski jezik. Nadam se da će Selaković to jako ozbiljno uzeti u obzir“, rekao je Jeremić.

Na pitanje „zašto Narodna stranka nije juče bila u Jagodini“, gde je Marinika Tepić davala iskaz u policiji povodom optužbi da je Dragan Marković Palma umešan u podvodjenje, Jeremić je odgovorio da „to što mediji nisu javili ne znači i da Narodna stranka nije bila tamo“.

„Bila je potpredsednica Narodne stranke Sanda Rašković Ivić sa našim ljudima iz Jagodine i Beograda. Ona se o tom strašnom slučaju najeskplicitnije izjasnila, a izjasnili su se i predsednik Pravnog saveta Narodne stranke Vladimir Gajić i predsednik Odbora Narodne stranke za pravosuđe Borivoje Borović“, rekao je Jeremić.

Upitan o revanšizmu za koji se zalaže, Jeremić je odgovorio da je „revanšizam isto što i lustracija, ali da lustracija nije naročito poznata reč“, i dodao da je „revanšizam doneo rezultate u bivšoj Istočnoj Nemačkoj i u Češkoj“.

„Pravosudje, ako je slobodno, lako rešava probleme sa ubicama, lopovima, pedofilima – tu je sve jasno. Ne bojim se da će jednog dana biti problem krivično pravno procesuirati Palmu, Anu Brnabić, Sinišu Malog… Ali šta ćemo sa onima koji se nisu ogrešili o pravne regule, a jesu o etičke? Šta ćemo sa Željkom Mitovićem, Predragom Sarapom, Nebojšom Krstićem, Draganom J. Vučićevićem, Vladimirom Orlićem ili Majom Gojković“, upitao je Jeremić.

Jeremić je dodao da je „pravno utemeljen i pedantan obračun sa tim i takvim tipovima“ jedna od osnovnih pretpostavki za uspostavljanje vladavine prava.

(Beta)

