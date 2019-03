Jeremić: Ocena o propalim pregovorima s Prištinom besprizorna farsa

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić ocenio je večeras u Čačku da je ocena vlasti Srbije da su pregovori s Prištinom propali, neodgovorna i besprizorno režirana farsa.

„Ostalo je nekoliko meseci do roka koji je (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić obećao da će ispuniti onima koji su ga doveli 2012. godine na vlast, a to je predaja Kosova. Plan je na stolu, a to je razgraničenje Srbije s Kosovom, odnosno formalno-pravno priznavanje Kosova“, rekao je Jeremić na konferenciji za novinare u Čačku.

On je rekao da podela Kosova podrazumeva da 97 odsto teritorije pripadne Prištini, dok bi tri odsto teritorije dobila Srbija.

Prema njegovim informacijama, kako je rekao, već je dogovoreno da Preševo, Bujanovac i Medvedja pripadnu Kosovu.

Jeremić je istakao da nema apsolutno nikakve pretnje ratom i da je neodgovorno što se narod dovodi u stanje straha.

Prema njegovim rečima već tri meseca u Srbiji traju protesti koji su kako je naglasio rezultat sveobuhvatnog otpora gradjana i njihovog nezadovoljstva u ekonomskom, vrednosnom i demografskom smislu.

„Nakon tri meseca ucena, pretnji, negativne propagande vlasti protesti i dalje žive i ulaze u presudnu fazu da se zahtevi uproste i da se da konkretan rok za ispunjenje. Ukoliko se ti zahtevi ne ispune moraće svi koji danas protestuju da se okupe ispred predsedništva Srbije na Andrićevom vencu“, rekao je Jeremić.

Potpredsednik Narodne stranke Siniša Kovačević rekao je da je 9. maj rok do kada bi trebalo da traju protesti i da do tada opozicija treba da se dogovori oko zajedničkih zahteva koje će da uputi vlasti i da formira tim za pregovore.

On je rekao da zahtevi opozicije još nisu dogovoreni ali da je njegov lični stav da bi pre svega trebalo zahtevati ostavku Aleksandra Vučića, smenu rukovodstva RTS-a i izborne uslove koji podrazumevaju demokratske principe.

