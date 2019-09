Jeremić: Odluka o bojkotu konačna, izbori će doneti traumu fatalnu za režim

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas je odluka te stranke o bojkotu izbora konačna i nepromenjiva, a da će ogromni pritisci vlasti na gradjane da u što većem procentu izadju na izbore koje će opozicija bojkotovati za posledicu imati „fatalnu traumu za režim“, jer veliki deo naroda neće zaboraviti „silovanje kojem će biti izložen“ i okrenuće ledja predsedniku Srbije i SNS-a Aleksandru Vučiću.

„Prekasno je da se stvore okolnosti za regularne izbore na proleće, jer je neophodno da se najmanje šest do dvanaest meseci pre izbora poštuje i sprovodi dogovor o fer i poštenim uslovima. To vreme je isteklo. Mi, medjutim, nećemo odustati od borbe za slobodne izbore. Bojkot je najbrži način da do njih dodjemo i time skratimo vreme do promene sistema“, rekao je Jeremić televiziji N1.

Jeremić je ocenio da je vlastima veoma stalo da odziv na izborima koje će opozicija bojkotovati bude veći nego na prethodnim na kojima su učestvovale opozicione stranke, a da se to može postići samo velikim pritiscima i ucenama birača.

„Mislim da će režim i uspeti da ostvari procentualno veći odziv, ali nas zbog toga na proleće čeka do sada nezapamćen stepen silovanja države i društva u cilju isterivanja što većeg broja ljudi na glasanje. Upotrebiće apsolutno sve metode. Takvo silovanje će za svoju posledicu imati fatalnu traumu za režim, jer ljudi neće zaboraviti i oprostiti pritiske i ucene kojima ih vlast bude izložila“, rekao je Jeremić.

Jeremić je objasnio da se uspeh bojkota neće meriti procentom izašlih na izbore, nego vremenom koje će proteći od tih izbora do smenjivanja Vučića sa vlasti.

„Jedino bojkot može da skrati vek trajanja režima. Jedino se bojkotom oduzima legitimitet ovoj vlasti i postiže jedinstvo onih koji hoće da promene sistem. Time se dokazuje i da nisu svi isti i da nije svima stalo samo da sednu u skupštinu i dobiju privilegije, nego da ima i onih koji su tu da bi se borili za interese gradjana bez obzira na cenu“, rekao je Jeremić.

Predsednik Narodne stranke je naveo da će oni koji budu bojkotovali izbore raditi u veoma teškim uslovima jer, izmedju ostalog, neće dobijati novac iz budžeta, i istakao da odluka o bojkotu nije bila jednostavna.

Jeremić je naveo da će svi koji pristanu da učestvuju u „Vučićevom izbornom rijalitiju“ biti korisni aktuelnoj vlasti i postati deo sistema protiv kojeg će prava opozicija nastaviti da se bori.

„Ako izadjete na izbore, nije važno da li ste Miša Vacić ili Čedomir Jovanović, vi ste deo tog sistema i Vučić vam je šef“, rekao je Jeremić.

Jeremić je izrazio nadu da će i Pokret slobodnih gradjana odlučiti da bojkotuje izbore, i dodao da su svima otvorena vrata za stvaranje širokog fronta svih kojima je cilj promena vlasti i potom promena sistema.

