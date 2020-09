Jeremić: Odnosi u opoziciji prežvakana tema, gradjane zanimaju ekonomija i zdravstvo

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da odnosi u opoziciji „više na zanimaju nikog normalnog u Srbiji“, da su gradjani prvenstveno zainteresovani za ekonomske i zdravstvene teme, kao i da bi ozbiljne razgovore o nastupu opozicije trebalo voditi iza zatvorenih vrata i bez medijske pompe.

„Ako hoćete ozbiljan dogovor, onda nećete javno talambasati, unedogled opterećivati i zamarati ljude širom Srbije ko je sa kim u kakvom odnosu i da li na izbore ići u dve, pet ili sedam kolona. Priča o odnosima u opoziciji je jalova, prežvakana i pogrešna tema. Trebalo bi imati elementarnu pristojnost prema narodu i ne opterećivati ga takvim stvarima“, rekao je Jeremić televiziji N1.

Komentarišući jučerašnji sastanak opozicije koji je organizovao predsednik SDS Boris Tadić, Jeremić je rekao da Narodna stranka ima principijelne rezerve prema saradnji sa „onima koji su učestvovali na lažnim izborima 21. juna i time se našli na istoj strani sa SNS-om, Ivicom Dačićem, Mišom Vacićem, Aleksandrom Šapićem…“.

„Oni bi trebalo da se zapitaju kakav je njihov ‘doprinos legitimizaciji režima Aleksandra Vučića’. Ali to nije razlog zbog kojeg nisam bio na sastanku – imao sam druge obaveze. Lično nisam opterećen sujetom i to sam pokazao kada sam 2018. godine podržao Dragana Djilasa u trci za gradonačelnika, iako me je on izbacio iz Demokratske stranke dok sam predsedavao Generalnoj skupštini UN“, rekao je Jeremić.

Ocenio je da opozicija danas u Srbiji „ne može da se skupi ni za jednu kolonu“, i da Narodna stranka zato gradi stranačku infrastrukturu i jača organizaciju.

„Da bismo ostvarili i odbranili izborni rezultat, potrebno je imati najmanje dva ili tri čoveka po biračkom mestu, a to danas nema niko pojedinačno u opoziciji, a spreman sam da kažem ni svi zajedno – zato je danas govoriti o broju kolona potpuno promašena tema. Hajde prvo da vidimo da li možemo da se skupimo dovoljno za jednu kolonu, to bi bio dobar početak, pa ćemo da vidimo da li je optimalno imati dve ili tri…“, rekao je Jeremić.

Predsednik Narodne stranke je ocenio da gradjani „sanjaju“ o promeni vlasti i sistema, a ne o tome u koliko će kolona opozicija izaći na izbore.

„Neće biti promena dok u Srbiji ne bude postojala politička organizacija koja je u stanju da u tehničkom, organizacionom i političkom smislu ‘stane na crtu’ apsolutno najvećoj i najubitačnijoj političkoj mašini koju smo ikada imali, uključujući i komuniste“, rekao je Jeremić.

Dodao je da se nada da će što pre početi pojačano angažovanje Evropskog parlamenta kako bi se uspostavili uslovi za izbore koje neće bojkotovati opozicija i najveći broj gradjana.

„Ako Evropska unija bude imala ključnu ulogu u posredovanju u razgovorima vlasti i opozicije, odazvaćemo se svakom pozivu na dijalog“, rekao je Jeremić koji je i bivši ministar spoljnih poslova Srbije.

Povodom navoda da će novi ambasador Srbije u SAD biti direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Djurić, Jeremić je rekao da su perjanice srpske diplomatije nekada bili Ivo Andrić, Miloš Crnjanski, Jovan Dučić, Slobodan Jovanović… a da je danas to Marko Djurić.

„Ako je istina da će biti imenovan za ambasadora, Djurić će biti prilično verodostojan predstavnik ove vlasti u Vašingtonu. Samo u ovom veku na mestima ambasadora imali smo ljude poput Darka Tanaskovića i Vladete Jankovića, a u Vašingtonu vrhunske intelektualce poput Milana St. Protića i Ivana Vujačića ili vrhunske lobiste poput Vladimira Petrovića ili vrhunske diplomate poput Djerdja Matkovića, a sada Marka Djurića“, rekao je Jeremić.

Dodao je da nije iznenadjajuće da Djurić ode u Vašington ako kako je naveo, vlasnik pečenjare sa kupljenom diplomom može da bude na čelu EPS.

(Beta)

