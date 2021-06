Jeremić: Pokazali smo da je car go, nema razloga za strah od agresivnog slabića

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da su on i drugi čelnici te stranke dolaskom u Predsedništvo pokazali da se „agresivnom primitivcu“, poput predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji se „unosi u lice, urla i vredja“, ne može suprotstaviti pevušenjem i latinskim izrekama, nego mu se mora odgovoriti jezikom koji jedino razume.

„Pokazali smo da ga se ne bojimo. On danas Srbijom vlada oslanjajući se u velikoj meri na sveopšti strah i mit o svojoj superiornosti. Da biste taj strah razbili, morate da date sopstveni primer i mi smo to učinili. Ovo zlo i diktatura neće biti sklonjeni sa vlasti dok ne nestane straha i dok se ne pokaže da je car go, što se i videlo. Ljudi ne treba da se plaše agresivnih slabića i lokalnih naprednjačkih bitangi koje ih teraju da slikaju glasačke listiće i da u autobusima idu na mitinge“, rekao je Jeremić televiziji N1.

Takvi dogadjaji, dodao je Jeremić, „bodre gradjane“, a pokazatelj toga je to što su mu poslednjih nekoliko dana gradjani prilazili da mu „čestitaju“.

On je pozvao Vučića da prikaže snimke bezbednosnih kamera i da se odazove pozivu na televizijski duel.

„Ako nekoga konstantno proziva dok sedi sam u studiju, a nije spreman da sa njim i razgovara pred kamerama, onda je to kukavičluk“, rekao je Jeremić.

Jeremić je istakao da je Vučićev „napad besa“ usledio kao odgovor na pitanje koje su postavili čelnici Narodne stranke zašto se posao izgradnje magistralnog gasovoda do Loznice, vredan 75 miliona evra, dodeljuje na osnovu tajne odluke Vlade Srbije u pregovorima koji traju 15 minuta i da li će taj posao dobiti „Milenijum tim“.

„Garantujem da će po promeni vlasti biti odgovornosti za sva nepočinstva sadašnjeg režima i da će Narodna stranka učiniti sve da se protagonisti velike pljačke nadju iza rešetaka. Ne mogu da zamislim da na slobodi ostane Ana Brnabić, premijerka ovakve vlade. Samo navodi ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina da mu je tetka dala novac za stan su dovoljni da završi u zatvoru i bude lustriran“, naveo je on.

Jeremić je rekao da se zalaže za pravno utemeljen revanšizam i oduzimanje imovine pljačkašima, jer će se oni, ako im ostanu opljačkane milijarde evra, neumitno i u bliskoj budućnosti ne samo vratiti na vlast „kroz kupovinu sudija, medija i privrednih subjekata“, već i sprečiti neophodnu promenu sistema.

Jeremić, koji je i bivši ministar spoljnih poslova Srbije i bivši predsednik Generalne skupštine UN, rekao je da je Srbija glasanjem za Albaniju kao nestalnu članicu Saveta bezbednosti UN poslala poruku da „nema čvrst stav o Kosovu i Metohiji“.

„U Savetu bezbednosti UN na sto dolaze razna pitanja iz celog sveta i Albanija, koja je za taj sto sela zahvaljujući i glasu Srbije, može da uslovi svoju podršku trećim zemljama, recimo njihovim glasanjem za prijem samoproglašenog Kosova u Unesko. Srbija je svojim glasom omogućila Albaniji povećan diplomatski kapacitet koji će ona sigurno iskoristiti protiv Srbije“, zaključio je Jeremić.

(Beta)

