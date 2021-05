Jeremić: Predstavnicima EP predočili smo nacrt dokumenta za pregovore o izbornim uslovima

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da je predstavnicima Evropskog parlamenta (EP) predočio nacrt dokumenta koji bi mogao biti osnova za pregovore vlasti i opozicije o izbornim uslovima.

On je rekao da je tekstualan pristup tom procesu preduslov da on bude uredjen i ozbiljan.

„Ako postoji istinska politička volja EU da se učini korak unapred, to će biti moguće, ukoliko se budu poštovale ustaljene forme i zakonitosti medjunarodnog pregovaranja. Postoji razlika izmedju pregovora na osnovu teksta i ‘pričaonica’ kakve smo imali u prošlosti“, rekao je Jeremić televiziji N1 ispred sedišta Delegacije EU u Srbiji a uoči razgovora sa evroparlamentarcima.

Ocenio je da je važno što taj dokument nije ugledao svetlo javnosti, navodeći da ne želi da se proces pretvori „u politikantstvo i početak izborne kampanje“.

„Oni koji su objavili svoje platforme, mislim da nisu učinili najbolju uslugu javnosti, jer su te platforme mnogi shvatili kao početak kampanje, a još uvek ne znamo da li ćemo učestvovati na izborima“, rekao je predsednik Narodne stranke.

Dodao je da je na današnjem sastanku, kog je nazvao „pripremnim ročištem“, važno utvrditi format pregovora o izbornim uslovima koji bi trebalo da počnu u junu, njegovo trajanje i način na koji će se eventualno dogovoreno primeniti.

Upitan o nastupu opozicije u četiri kolone u razgovorima sa evroparlamentarcima, Jeremić je odgovorio da se Narodna stranka od početka zalagala za jedinstven nastup opozicije koja je bojkotovala izbore 21. juna 2020. godine.

„To, nažalost, nije bilo moguće, jer neki to nisu prihvatili“, rekao je Jeremić.

Naveo je da je Narodna stranka „ostaje pri datoj reči“ da će bojkotovati izbore ako oni ne budu „bar minimalno fer“.

Komentarišući najavljeno ujedinjenje Srspke napredne stranke (SNS) i Srpskog patriotskog saveza (SPAS) Aleksandra Šapića, Jeremić je kazao da „ne bi mnogo obraćao pažnju na ‘anšlus’ Šapića“, jer je kako je rekao, „početka jasno da je SPAS deo vladajuće koalicije“.

„Vlast će sasvim sigurno na izborima nastupiti sa pozicija sile i moći, ali naša snaga je u tome što samo opozicija koja je bojkotovala prethodne izbore može dati legitimitet budućem izbornom procesu. Moramo jasno pokazati da ne učestvujemo kao ikebana u fingiranom procesu koji bi samo trebalo da mehanički vrati opoziciju u parlament“, rekao je Jeremić.

Ocenio je i da „ukoliko posrednici uoče slabost, neće imati potrebu da se potrude da dodje do ustupaka“.

„U ovom slučaju ne pravi EU ustupke, već režim u Srbiji, ali EU igra važnu ulogu“, naveo je Jeremić.

U današnjim razgovorima sa posrednicima iz EP učestvovali su i partneri Narodne stranke iz Udružene opozicije Srbije, Djordje Vukadinović, Lidija Martinović i Jovan Jovanović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.