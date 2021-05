Jeremić: Revanšizmom sprečiti da korumpirani milijarderi kontrolišu sudbinu naše dece

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić ocenio je da se jedino zakonski utemeljenim revanšizmom mogu sprečiti „korumpirani“ milijarderi da „postanu gospodari naše dece“.

Jeremić je za dnevnik Tabloid rekao da mere revanšizma moraju biti oštre, sveobuhvatne i primenjivane bez izuzetka.

„Neophodno je da formiramo novo specijalno tužilaštvo, na čijem čelu će biti pažljivo biran čovek, zaštićen kao beli medved. Nakon što bude postavljen, specijalni tužilac će moći da samostalno radi. Uz to, trebaće nam i paket zakona o lustraciji i poreklu imovine“, naveo je lider Narodne stranke.

Ocenio je da je kompanija Milenijum tim, „u saradnji sa režimom, jedna od najorganizovanijih platformi za isisavanje novca iz budžeta“.

“Njeni formalni vlasnici, Stojan Vujko i Ivan Bošnjak, su bliski saradnici vlasti, ali ima još ljudi poput njih. Takvi su i Zvonko Veselinović i Nikola Petrović, takav je do juče bio i Slaviša Kokeza. Oni se bogate na račun naše dece, isisavajući novac iz budžeta koji se puni kreditima iz inostranstva, a koje će morati da vraćaju buduće generacije. Ako nešto po tom pitanju ne preduzmemo, oni će biti gospodari sudbine naše dece. Revanšizam je jedini način da to sprečimo”, rekao je Jeremić.

On je naveo da Milenijum tim prihoduje „astronomskih milion dinara na sat poslujući sa državom i to gotovo isključivo bez tendera“, navodeći kao primer učešće te firme u gasifikaciji širom Srbije.

„Milenijum tim učestvuje i u izgradnji Beograda na vodi, Savske promenade i kule Beograd, u izgradnji državnih stanova u Nišu, Vranju. Ta firma je u IMT-u i Goši, ona treba da bude i izvodjač radova u Makišu, gde je najavljena izgradnja metroa i stambenog naselja na vodoizvorištu sa koga se Beograd snabdeva pijaćom vodom”, kazao je Jeremić.

Komentarišući odnose na Balkanu i pojavu takozvanih non pejpera o rešenju kosovskog pitanja, Jeremić je rekao da se to u diplomatiji obično koristi „da bi se pustio probni balon“ ili „isprovocirala odredjena politička reakcija na ciljanom prostoru”.

„Primer čiste provokacije je takozvani Janšin non pejper, u kom su predložene silne promene granica na Balkanu, do čega se gotovo izvesno ne bi moglo doći bez ratnih sukoba. Drugi papir, koji se bavi Kosovom, nazvan je ‘francusko-nemačkim’.Te zemlje tvrde da ne stoje iza njega, ali demantovali su to na jedan specifičan način. Ko zna da čita diplomatski jezik, nije mogao da ne primeti da je to demant bez direktnog demantija“, ocenio je bivši ministar spoljnih poslova.

Dodao je da se u tom non pejperu nudi „poseban status i garancije za Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC), na način koji nije predvidjen u ranijim idejama koje su se na Zapadu razradjivale“.

„Verujem zato da je to probni balon, pre svega za SPC, koja je najozbiljnija prepreka za potpisivanje bilo kakvog dokumenta koji bi za svoju posledicu imao formalno odricanje Srbije od Kosova i Metohije. Medjutim, u ovom, kao i u svim drugim dokumentima koji su ranije stavljani na sto, Kosovo na kraju ipak postaje član UN. To je crvena linija koja nipošto ne sme da bude predjena“, naveo je Jeremić.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.