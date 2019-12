Jeremić: Režim sve agresivnije napada SzS, posebno Djilasa, jer dokazi o aferama izlaze u javnost

Lider Narodne stranke i predsedavajući Savezu za Srbiju (SzS) Vuk Jeremić ocenio je danas da je razlog sve „agresivnijih“ napada „režima Aleksandra Vučića“ na predstavnike SzS, posebno lidera Stranke slobode i pravde Dragana Djilasa, ali i na „slobodne“ novinare, „činjenica da su informacije o skandaloznom postupanju vlasti počele da izlaze u javnost“.

Navodeći da je Djilas prethodnih nedelja postao najveća žrtva „režimskih propagandističkih ludorija i glasila“, Jeremić je ocenio da je način na koji je lideru Stranke slobode i pravde „nacrtana meta na čelu, bez presedana u istoriji Srbije“.

„Danas je u javni prostor Srbije ušla priča o likvidacijama i atentatima. Bar milion gradjana veruje da postoji zavera da Vučić bude ubijen, a da smo mi iz Saveza za Srbiju uključeni u to. Sve to može imati pogubne posledice po one koji se pominju u tom kontekstu“, kazao je Jeremić na konferenciji za novinare u sedištu SzS u Beogradu.

Po njegovim rečima, režim je intenzivirao napade na predstavnike SzS jer „ne može da pruži smislen odgovor“ na brojne afere koje je taj opozicioni blok pokrenuo prethodnih nedelja u javnosti.

„Ne možete dati smislen odgovor na činjenicu da je otac ministra unutrašnjih poslova uključen u medjunarodnu trgovinu oružjem, da se na hektarima zemlje u blizini Beograda uzgaja marihuana. Takve afere više ne mogu biti držane pod tepihom“, kazao je Jeremić.

On je odbacio kao neistinite navode o sukobima i podelama unutar SzS, navodeći da je taj opozicioni blok „čvršći i jedinstveniji nego ikad“.

„Režim pokušava da na nas prenese ono što se dešava unutar SNS, a to je sukob dva najveća klana koje predvode Nebojša Stefanović i Andrej Vučić. Afera Krušik je vezana za Nebojšu Stefanovića a Jovanjica za Andreja Vučića. U toj aferi, Stefanovićevi ljudi su uhapsili vlasnika Jovanjice a sada Poreska uprava, koja je pod kontrolom Andreja Vučića, ‘češlja’ firme za koje se sumnja da su bliske Stefanoviću“, naveo je Jeremić.

Najavio je da će predstavnici SzS naredne nedelje obaviti nove razgovore sa predstavnicima EP o izbornim uslovima u Srbiji ali i dodao da to neće činiti u formi dijaloga u Skupštini Srbije jer to kako je ocenio, predstavlja vrstu „Potemkinovih sela koje režim želi da prikaže“.

„Predstavnici EP imaju dobre namere ali ne verujem da će imati uspeha pošto je situacija u medijskom smislu i u pogledu pritisaka na opoziciju dramatično pogoršana od kad su počeli razgovori uz posredovanje Evropskog parlamenta“, dodao je Jeremić i ponovio da ne postoji „nikakva šansa“ da SzS učestvuje na predstojećim izborima.

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić ocenio je da režim napada „svakog u Srbiji ko se usudi da kaže istinu“.

„Nastavićemo još snažnije da otkrivamo afere režima Aleksandra Vučića jer institucije u Srbiji ne rade svoj posao. Vrh režima ne odgovara na naše optužbe, banalizuje ih ili umesto toga direktno napada Dragana Djilasa i SzS. Vučiću je lakše da kaže da sam secikesa iz Trstenika nego da odgovori kako je moguće da Koluvija bude član srpskih privrednih delegacija na medjunarodnim poslovnim forumima koje je sam Vučić predvodio“, kazao je Aleksić.

Navodeći da Vučić nema „nijedan odgovor na naše dokaze o kriminalu vlasti na čijem je čelu“, potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić kazala je da predstavnici SzS „neće stati“ u otkrivanju afera režima jer se, kako je ocenila, „sada po prvi put, svi gradjani, posebno uzbunjivači, ohrabruju da izadju u javnost sa dokazima“.

(Beta)