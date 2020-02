Jeremić: Samo Vučić odlučuje ko će pobediti u Šapcu, nema bojkota do pola

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da će predsednik Srpske narodne stranke (SNS) Aleksandar Vučić odlučiti „ko pobedjuje na lokalnim izborima u Šapcu“ i da u postojećim okolnostima ta odluka zavisi isključivo od Vučićeve procene šta mu donosi veću korist.

„Šta će Vučić odlučiti da mu je korisnije – da li da pobedi ili da izgubi – to zavisi samo od njegove procene, sve dok u Srbiji budemo imali ovakve okolnosti“, rekao je Jeremić u intervjuu portalu Direktno, koji će u celosti biti objavljen u četvrtak, 13. februara.

Predsednik Narodne stranke je dodao da je slična situacija i u Paraćinu.

„Zašto bi bilo interesantno Vučiću da SNS izgubi u Šapcu? Pa eto, recimo da Zajedno za Srbiju (na čijem je čelu gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović) ili bilo ko drugi pobedi na tim ’izborima’, to bi bio direktan dokaz da su oni koji su ih bojkotovali napravili kardinalnu grešku, dakle relativno jeftin način za Vučića da nakon 26. aprila ima pobednički narativ, bez obzira na izlaznost“, naveo je Jeremić, prenela je Nova stranka.

Jeremić je istakao da zbog toga odluka o bojkotu izbora u Šapcu nije odluka o bojkotu samo u tom gradu, već i u celoj Srbiji.

„Ostalo je još desetak dana da se naši prijatelji iz Šapca opredele da li će ili neće na izbore“, rekao je Jeremić i dodao da bi u slučaju izlaska na izbore morali da se povuku iz jedinstvenog opozicionog fronta.

On je naveo da je za njega i Narodnu stranku „neprijatno iznenadjenje“ bila vest o mogućnosti da čelnici Šapca i Paraćina Nebojša Zelenović i Saša Paunović ipak izadju na predstojeće lokalne izbore.

Jeremić je rekao da je Zelenoviću i Dušanu Petroviću, koji su obavestili SZS da razmišljaju o izlasku izbore, preneo da je za Narodnu stranku to neprihvatljivo i da se izbori ne mogu bojkotovati do pola.

„Dakle, ako ste u bojkotu, tada ne izlazite na lažne izbore. Ako ne izlazite na izbore zato što u zemlji ne postoje slobodni uslovi, tada se ne možete pretvarati da to negde nije tako“, naveo je Jeremić.

On je dodao da ni u Šapcu ne može biti uslova za slobodne izbore, ako je istina da se „neki okoreli kriminalac Sandokan sprema da preuzme vlast“.

„Ne mogu biti slobodni izbori tamo gde imate Sandokana, jer ako je to takav kriminalac kao što Zelenović govori, a po mojim informacijama jeste, takvi kriminalci ne idu od vrata do vrata da dele letke i bombone, već se oni angažuju na neki drugi način sa ljudima“, rekao je Jeremić.

(Beta)