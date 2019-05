Jeremić: Sednica skupštine biće tragični vodvilj, potrebna ozbiljna platforma za Kosovo

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da će današnja sednica Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji biti „tragični vodvilj“ u kojem će se smenjivati „salve laži, optužbi i uvreda i banalne propagandne poruke“ oblikovane na osnovu poslednjih istraživanja javnog mnjenja, a da je za rešenje „kosovskog čvora“ neophodna ozbiljna platforma i „pregovarački tim koji neće činiti pajaci“.

„Vučićevo obraćanje neće biti bitno drugačije od njegovog uobičajenog prostačkog delirijuma kod Sarape ili Marića. U dokumentu koji je vlast dostavila skupštini od predloga platforme nema ni traga. Pretpostavljam da je to sastavni deo strategije da se, kako Vučić kaže, ‘pravimo ludi’. Narodna stranka nema nameru da toj primitivnoj farsi daje legitimitet“, rekao je Jeremić u intervjuu za list Danas.

Jeremić je naveo da je vlast, posle punih šest godina pregovora sa Albancima i medjunarodnom zajednicom, parlamentu dostavila dokument većinski sačinjen od „fotografija i tabela“, a da se nijednom rečju se ne pominje „famozni plan“ za koji je Vučić rekao da „nije uspeo da dobije domaću i svetsku podršku“, i nema ni „slova o razgraničenju“, za koje se zalažu najviši državni funkcioneri.

„Uporedite taj kupus prepun pravopisnih grešaka sa izveštajima koji su Narodnoj skupštini podnošeni pre 2012. godine i uočićete drastičnu razliku po svim kriterijumima – od suštinskih do stilskih. Ovaj ‘izveštaj’ odskače po šarlatanstvu“, rekao je Jeremić, i dodao da će taj dokument biti medju krunskim dokazima „kada se, jednog dana, bude sudilo vladajućoj kliki“.

Jeremić je istakao da Narodna stranka smatra da je beskompromisno zalaganje u sprečavanju Vučića da reši kosovski problem precrtavanjem državne granice Srbije i članstvom Prištine u UN „ne samo moralni, već i praktički politički imperativ“.

„Ako mu se to dozvoli, onda bi to zacementiralo njegovu medjunarodnu podršku i on bi momentalno prešao na nove ‘mirovne projekte’ od kojih bi prvi bio razvrgavanje autonomije Republike Srpske“, naveo je Jeremić.

Upitan šta on i Narodna stranka predlažu kao rešenje „kosovskog čvora“, Jeremić je odgovorio da je neophodno sačiniti „ozbiljnu platformu za nastavak dijaloga“, u kojoj bi akcenat trebalo da bude stavljen na „pitanja imovine, slobodne trgovine, bezbednosti i prava srpskog stanovništva“, kao i na „statusne garancije“ za svetinje Srpske pravoslavne crkve.

„Neophodno je napraviti zaista stručan pregovarački tim, za koga kompleksni medjunarodni pregovori ne bi bili španska sela. Ne možete na pregovore u Brisel slati pajace i očekivati bilo šta osim potpunog fijaska“, rekao je Jeremić.

Jeremić je dodao da se o medjunarodno-pravnom statusu teritorije Kosova i Metohije, po postizanju sporazuma po svim ostalim pitanjima, može odlučivati „isključivo u Savetu bezbednosti UN“, kao što je navedeno u Savetodavnom mišljenju Medjunarodnog suda pravde iz 2010. godine.

Na pitanje šta očekuje od „Slobodnih zona“ u gradovima širom Srbije i da li će protesti trajati i narednih meseci, Jeremić je odgovorio da je „nastavak iskazivanja nezadovoljstva na ulicama od ogromne važnosti“.

„Bez toga, kao i nedvosmislene spremnosti da se bojkotuju izbori koji bi bili raspisani pod nedemokratskim uslovima, teško je zamisliti suštinski napredak ka rušenju ove vlasti“, rekao je Jeremić.

