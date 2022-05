Jeremić: Spoljnopolitički zaokret ne rešava problem manjka evropskih vrednosti

Predsednik Narodne stranke, Vuk Jeremić, izjavio je danas da radikalan zaokret Srbije ka Zapadu „ne mora nužno značiti i dobrobit za gradjane“ jer spoljnopolitičko opredeljivanje „ne rešava problem odsustva evropskih vrednosti u našoj zemlji“.

„Ako uvedemo sankcije Rusiji, da li će tada u Srbiji nestati kriminal, kontrola medija, korupcija, litijumska mafija… Ne, ništa od toga neće biti rešeno, nego će po svoj prilici samo predsednik Srbije Aleksandar Vučić dobiti topliji i srdačniji prijem u Berlinu, Parizu i Briselu. Ako je to jedini dobitak od našeg istorijskog biranja strane, onda to za mene nije naročito privlačna ponuda“, rekao je Jeremić u intervjuu za kanal Slavija info.

Jeremić je istakao da je usklađivanje unutrašnje politike sa standardima EU važnije od usklađivanja spoljne politike.

„Neuporedivo je važnije da dostignemo evropske standarde u poštovanju zakona, borbi protiv kriminala, slobodi medija… nego da se preko noći u potpunosti uskladimo sa spoljnom politikom EU“, rekao je Jeremić.

Jeremić je naveo da primeri nekadašnjeg čileanskog diktatora Augusta Pinočea i predsednika Crne Gore Mila Đukanovića pokazuju da „radikalni zaokret prema Zapadu ne mora automatski doneti boljitak“.

„Pinoče je učinio izuzetno radikalan zaokret prema Zapadu, uprkos većinskoj volji gradjana, kojima to okretanje nije donelo boljitak, naprotiv. Djukanović je takodje izveo radikalan zaokret ka Zapadu odlukom da Crna Gora udje u NATO, isto protiv većinske volje građana, i nisam siguran da je taj zaokret doneo mnogo dobra Crnoj Gori sa aspekta demokratizacije i uvodjenja vladavine prava“, rekao je Jeremić.

Jeremić smatra da Srbija nema dovoljno jake ekonomske i političke razloge da uvede sankcije Rusiji, osim ako joj „sa druge strane nečim ne prete“.

„O tome najbolje govori cena gasa koji bi Srbija mogla da plaća i više od milijardu evra skuplje na godišnjem nivou, a momentano bi bankrotirala i mnoga porodična gazdinstva širom Srbije koja izvoze svoje poljoprivredne proizvode u Rusiju“, procenio je Jeremić.

Jeremić je podvukao da o važnim spoljnopolitičkim pitanjima mora da se raspravlja u Skupštini Srbije, i pozvao vlast da po konstituisanju novog saziva parlamenta zakaže sednicu o spoljnoj politici.

„Neka nam vlast u parlamentu kaže da li su na delu ucene, i ako jesu, da li Zapad ucenjuje državu Srbiju, ili ucenjuje Vučića zbog povezanosti njegovog režima sa kriminalom i korupcijom, jer su to potpuno različite stvari. To što je Vučić u ličnom problemu i što neko može da ga drži za gušu i ucenjuje, to nas ne obavezuje“, rekao je Jeremić.

Jeremić je rekao da smatra da „ne postoji država u svetu u kojoj je vlast u toliko bliskom zagrljaju sa svim oblicima organizovanog kriminala kao što je to vlast u Srbiji“, koja to pokušava da „pokrije mantrom da moramo da se opredelimo na koju ćemo stranu, jer je to tobože vrednosno pitanje“.

(Beta)

