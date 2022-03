Jeremić: Srbi Srbima ne smeju da otežavaju život na Kosovu i Metohiji

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je u Gračanici da „Srbi Srbima ne smeju da otežavaju ionako težak život na Kosovu i Metohiji“ i da su gradjani iz svih delova Srbije jednaki, uključujući i Kosovo i Metohiju, kao i da bi trebalo da imaju jednaka prava, pa i pravo glasa, odnosno da biraju i budu birani.

„To niko i ni na koji način ne bi smeo da im ograničava – ni prištinske vlasti, ali bogami, ni srpske“, rekao je Jeremić za RTV Kim.

Jeremić je dodao da ne želi da iz manastirske porte u Gračanici šalje političke poruke, pogotovo jer na predstojećim izborima nije kandidat ni za jednu funkciju.

„Dao sam reč da se neću kandidovati i održao sam reč“, istakao je Jeremić.

„Baviti se politikom ne mora da znači da jurite za foteljama i funkcijama. Po mom mišljenju, baviti se politikom znači da svako da svoj doprinos, onoliko koliko može i najbolje što ume, za neki viši, javni interes“, dodao je Jeremić.

On je istakao narod na Kosovu i Metohiji „ne bi trebalo deliti na pripadnike ove ili one stranke“.

„Svi znamo kakva je politika na Kosovu i Metohiji, znamo koliko je teško danas živeti na Kosovu i Metohiji. Znamo i koliko nam je lošeg donelo to deljenje, političko svrstavanje. Možda nigde više nego na Kosovu i Metohiji nije očigledno koliko politika može doneti lošeg“, rekao je Jeremić.

„Voleo bih da u budućnosti to promenimo i da se zajednički borimo za to da ostanemo na Kosovu i Metohiji, svoji na svome. Koliko god danas bile teške okolnosti, bile su nekada u istoriji i teže. Nemojmo da jedni drugima, sami sebi, Srbi Srbima, otežavamo život. Bojim se da se to danas dešava“, ukazao je Jeremić.

(Beta)

