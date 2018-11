Jeremić: Srpska diplomatija u službi režimskih tabloida

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić ocenio je danas da je srpski državni vrh mogao da spreči da se Kosovo pojavi u protokolu obeležavanja stote godišnjice završetka Prvog svetskog rata samo da je bio ozbiljan u toj nameri.

„Srbija možda ne bi imala dovoljnu specifičnu težinu da tako nešto izdejstvuje sama, ali uz malu pomoć Rusije bi to bilo rešeno. Nažalost, to niko od Rusije nije zatražio, što je jasan pokazatelj toga da državni vrh Srbije zastava ‘Kosova’ u Notr-Damu preterano ne pogadja“, naveo je Jeremić.

On je ukazao da predstavnik Kosova ne bi ni bio pozvan na ceremoniju obeležavanja 100 godina od završetka Prvog svetskog rata da za tu priliku nije predvidjen „performans Vučića i Tačija“.

„Da nije bilo tajnih sastanaka izmedju njih dvojice marta ove godine na kome su otpočeli pregovore o ‘razgraničenju’ i gde se rodila ideja o zajedničkom pojavljivanju u Parizu 11. novembra, predstavnik Kosova ne bi prisustvovao toj ceremoniji. Učešće Kosova je direktna posledica Vučićeve šizofrene potrebe da bude uočen u mnoštvu državnika koji će se tamo pojaviti, servirajući sa Tačijem svetskoj javnosti ideju o nekakvom ‘istorijskom miru'“, rekao je Jeremić gostujući u emisiji „Zumiranje“.

Jeremić smatra da Srbija velike dogadjaje, poput predstojećeg u Parizu, koristi na pogrešan način i da postoji suštinski problem shvatanja diplomatije kod vladajućeg režima.

„Cilj prisustva državnog vrha na nekom diplomatskom skupu je da se on atraktivno predstavi u državnim tabloidima i na Pinku“, kazao je Jeremić i dodao da se od diplomatskih odnosa pravi vulgarna predstava.

Jeremić smatra da je i Vučićeva izjava da je njegova politika o „razgraničenju“ doživela poraz, potpuno neistinita.

„Realnost je da smo danas u poodmakloj fazi razgovora o ‘razgraničenju’, odnosno o korekciji administrativne linije razgraničenja Kosova i ostatka Srbije, koja bi pravno obavezujućim sporazumom postala zvanična državna granica“, kazao je Jeremić i dodao da to podrazumeva i članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama.

„Mi se faktički nalazimo u završnoj fazi pregovora, i u prvoj polovini 2019. godine se može očekivati diplomatsko-medijski „blickrig“ u kome će se samo saopštiti šta su se dve strane dogovorile“, rekao je on.

Jeremić smatra da bi nakon toga usledila skupštinska deklaracija, referendum ili parlamentarni izbori koji bi imali „plebiscitarni karakter“ na kojima bi predsednik Srbije tražio podršku za svoju odluku.

„To bi bili jedni od najneregularnijih izbora do sada, a Vučić računa da bi u tim okolnostima imao okretanje glave zapadnih partnera od brutalne kradje, jer im je stalo da on dobije apsolutnu većinu i stavi potpis na takozvani pravno obavezujući sporazum“, rekao je on.

Jeremić još kaže da je Srbija sa ovakvom vlašću daleko od članstva u Evropskoj uniji i da je rešenje pitanja Kosova i Metohije ne bi suštinski približilo članstvu.

„Sve i da se reši Kosovo i da sutra čarobnim štapićem nestane taj problem, Srbija sa ovakvim pravosudjem, sa ovakvom slobodom medija, sa ovakvom vrstom sve agresivnijeg obračunavanja sa političkim protivnicima, uključujući i fizičko, nikada neće moći da bude primljena u Evropsku uniju“, zaključuje Jeremić.

(Beta)