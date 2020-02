Jeremić: U bojkotu je cela prava opozicija, ko se premišlja, nije nam potreban

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da u borbi za promenu sistema ne može biti kompromisa i da bojkot „lažnih izbora“ mora biti totalan i bez izuzetka, jer se „protiv režima ne može boriti dogovorima“ i pravljenjem „fantomskih grupa gradjana“ koje, kako tvrdi, služe samo da bi se dobile privilegije i još neko odborničko mesto.

„Ne možete istovremeno pristajati da parazitirate na sistemu i imati aspiracije da ga promenite. Drago mi je da je cela prava srpska opozicija u bojkotu. Oni koji se još premišljaju, oni nam ni ne trebaju, a ko ide na lažne izbore sa Vučićem 26. aprila, želimo mu svu sreću“, rekao je Jeremić u Kragujevcu kod štanda Narodne stranke.

Jeremić je pozvao gradjane da „bojkotuju sistem“ i „izbornu farsu“ – izbore najavljene za 26. april.

„Bojkot – to je naša poruka. Bojkot poimanja politike i bavljenja javnim poslom zbog lične koristi. Sve dok bude tako, neće biti izlečenja. Bojkot znači žrtvu, jer bavljenje javnim poslom u normalnoj državi znači žrtvovanje zarad višeg interesa i interesa naroda“, rekao je Jeremić.

Potpredsednik Narodne stranke i poslanik u Skupštini Srbije Miroslav Aleksić rekao je da je bojkot početak kampanje za slobodne izbore.

„U bojkotu nema mesta za one koji su spremni da zarad kalkulacija i ‘šibicaranja’ prodaju veliku ideju. Nema kompromisa ako želimo da se izborimo za budućnost naše dece. Ne želim da Aleksandar Vučić brine o budućnosti naše dece, što je slogan SNS-a. Oni će brinuti o njihovoj deci, ali to znači da naša deca odlaze iz Srbije i leče se SMS porukama. Na to ne smemo pristati. Samo je bojkot pobeda za Srbiju“, kazao je Aleksić.

