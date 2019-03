Jeremić: Vučić će morati da me pogleda u oči u sudnici 13. juna

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da je predsednik Srbije i SNS-a Aleksandar Vučić „u panici“ pokrenuo u tabloidima kampanju protiv njega zato što će morati da se suoči sa njim na sudu jer ga je nazvao „šefom medjunarodne bande lopova“.

„Ročište je zakazano za 13. jun. Ako Vučić do tada bude na slobodi, moraće da me pogleda u lice. Veoma se tome radujem. To bi u normalnoj zemlji već odavno trebalo da se dogodi na televiziji, ali se Vučić već sedam godina ne usudjuje da izadje pred kamere ni sa kim ko ne deli njegovo mišljenje“, rekao je Jeremić televiziji Naša.

Jeremić je, povodom navoda tabloida da nosi skupoceni sat, rekao da je reč o satu marke „Tag Hojer“ (TAG Heuer) koji je nasledio od oca i koji vredi nekoliko stotina evra.

„Sat je nosio moj pokojni otac, a ja ga nosim od njegove smrti 2015. godine i nameravam da ga nosim dok sam živ. Nemam šta drugo da kažem o gospodi iz ‘Informera’, osim da će dobiti još jednu tužbu zbog laži koje su objavili“, rekao je Jeremić.

Jeremić je istakao da je list „Informer“ jedan od najupečatljivijih simbola Vučićeve vlasti.

„Vučić je ‘Informer’, ‘Informer’ je Vučić – nemoguće ih je razdvojiti. Simboli su i Pink, Goran Vesić, Marijan Rističević… To su sve različita lica Aleksandra Vučića“, rekao je Jeremić.

Jeremić je naveo da se Vučić posle ulaska gradjana u RTS i mitinga ispred Predsedništva Srbije „oseća ugroženo“, jer je njegova vlast do sada počivala na strahu, a sada se pokazalo da nije svemoćan i da ne može ništa protiv opozicije i gradjana, ako su jedinstveni i odlučni u tome da idu do kraja.

„Protesti su prešli na viši nivo i nema više nazad. Vučić će na kraju morati da prihvati razgovore o RTS-u, oslobadjanju medija i raspisivanju fer izbora, što je najbezbolniji model da se promeni ovaj pogubni sistem. Ti pregovori moraju biti pod budnim okom javnosti“, rekao je Jeremić.

Jeremić je istakao da Narodna stranka smatra da je bolje organizaciono i bezbednosno planiranje ključno za uspeh protesta, koje bi trebalo kreativno osvežiti, i dodao da bi u tome značajan doprinos mogle da daju i ugledne ličnosti poput Siniše Kovačevića, Nikole Koja, Branislava Trifunovića, kao i akademika Dušana Teodorovića.

„Mi ćemo prihvatiti svaki njihov savet. Oni bi svojim znanjem i umećem mogli da značajno pomognu“, rekao je Jeremić.

Jeremić je najavio da će sledeći protest biti održan u Grockoj, jer ostavka predsednika te beogradske opštine Dragoljuba Simonovića još nije formalizovana, a u subotu, 23. marta, protest će biti mirniji i dostojanstveniji zbog obeležavanja 20. godišnjice od početka NATO bombardovanja.

„Koliko će policajaca biti na ulici zavisi od Vučićevog psihičkog stanja, koje je sve nestabilnije, o čemu najbolje svedoči njegova odluka da na srednjoškolce pošalje policiju pod punom opremom. Zato moramo biti oprezni i kontrolisati dogadjaje na ulici koliko god možemo“, rekao je Jeremić.

Jeremić je, upitan o tužbama koje je najavio zamenik gradonačelnika Goran Vesić zbog lepljenja plakata i nalepnica, odgovorio da je Vesić „jako opasan čovek“ koji je naneo mnogo štete Beogradu, ali da ga „budno prati“ potpredsednik Narodne stranke i šef odborničke grupe Saveza za Srbiju u Skupštini Beograda Nikola Jovanović.

„Jovanović je ekspert za Vesića. Prati sve što on radi i postao je njegova noćna mora. Vesić će morati da odgovara za svu štetu koju je naneo prestonici“, rekao je Jeremić.

(Beta)