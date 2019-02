Jeremić: Vučić će pokušati tajne dogovore, ali imam poverenje u kolege iz SZS

Predsednik Narodne stranke i predsedavajući Savezu za Srbiju Vuk Jeremić izjavio je danas da će predsednik Srbije i SNS-a Aleksandar Vučić „sasvim sigurno“ pokušati da zaustavi širenje protesta po Srbiji tako što bi sa nekim od lidera opozicije sklopio tajni dogovor, i istakao da se to ne sme dozvoliti.

„Ne smemo izdati ljude koji protestuju, ne smemo da se kockati sa njihovim poverenjem i energijom. Bilo kakvi separatni razgovori sa diktatorom su apsolutno neprihvatljivi. Imam poverenje u kolege i uveren sam da režim neće uspeti da medju nas unese razdor“, rekao je Jeremić u intervjuu emitovanom uživo na Fejsbuk stranici Saveza za Srbiju.

Jeremić je naveo da je iz relativno kredibilnih izvora dobio informaciju da je Vučić već pokušao da kontaktira neke lidere opozicije, ali da ne može da utvrdi njenu punu istinitost, te je zato izabrao da u nju ne poveruje.

„Od ogromne je važnosti da budemo solidarni i da niko, pa i u najboljoj nameri, ne uspostavi komunikaciju sa Vučićem“, rekao je Jeremić.

Jeremić je istakao da opozicija neće izaći na izbore ako oni budu raspisani pod postojećim uslovima.

„Ja bih jako voleo da se Vučić prevari i raspiše prevremene izbore jer bi to do kraja homogenizovalo pravu opoziciju i učinilo još očiglednijom krizu legitimiteta vlasti. Zato ne verujem da će to učiniti“, rekao je Jeremić.

Na pitanje o stavu Saveza o Kosovu i Metohiji, Jeremić je odgovorio da se SZS zalaže za suverenitet i teritorijalnu celovitost Srbije, i da budući status pokrajine mora biti u skladu sa Ustavom Srbije i Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN, kao i da se do takvog rešenja može doći isključivo pregovorima.

„Kategorično smo protiv ‘razgraničenja’ sa Albancima i članstva Kosova u UN, što zastupaju Vučić i Hašim Tači. Djilas i ja smo u Briselu ovaj stav otvoreno saopštili – za razliku od Vučića i Tomislava Nikolića koji su 2012. godine tamo govorili da su spremni da završe ono što Boris Tadić nije smeo, a u Srbiji se zaklinjali u suprotno. Hoćemo da kroz dijalog sa Albancima stvorimo uslove za normalan život na Kosovu i Metohiji, ali što se tiče pravnog statusa pokrajine – neprihvatljivo je gaženje Ustava“, rekao je Jeremić.

Odgovarajući pitanje dokle će se lideri opozicije „kriti iza naroda na protestima“, Jeremić je odgovorio da se ne krije ni od koga.

„Šetamo sa narodom i u Beogradu i u drugim gradovima Srbije, razgovaramo sa ljudima, dajemo intervjue… Voleo bih da o ovome otvoreno govorim i na RTS-u, a ne samo na Fejsbuku, ali mi čelnici javnog servisa Dragan Bujošević i Nenad Lj. Stefanović to ne dozvoljavaju“, rekao je Jeremić.

Jeremić je istakao da ne vidi potrebu za eksperimentisanjem i menjanjem forme protesta, jer stvari za sada idu u dobrom pravcu – protesti se šire i po brojnosti i održavaju se u sve više gradova širom Srbije, a i „energija je odlična“.

„Ne bih ja tu ništa dirao. Sportisti kažu da se ne menja tim koji dobija“, rekao je Jeremić.

Predsednik Pokreta za preokret Janko Veselinović rekao je da je bojkot institucija koji sprovodi opozicija ostavio Vučića „samog na ledini sa nakaradnim sistemom koji je stvorio“.

„Pritisaka će biti sve manje jer se vidi kraj Vučićevog režima. Očekujem da će posle 15. februara i početka nastave posle januarskog ispitnog roka, kolone studenata sa profesorima još masovnije pridružiti protestima“, rekao je Veselinović.

