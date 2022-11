Jeremić: Vučić da hitno Rusiji i Kini pošalje pisma sa zahtevom za veto na članstvo Kosova u UN

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da na Kosovu „sve visi u vazduhu“ zbog ambicije nekih zapadnih država da ga „ubace u Ujedinjene nacije“, što se može sprečiti vetom Rusije i Kine u Savetu bezbednosti UN, i da bi zato predsednik Srbije Aleksandar Vučić hitno morao da pošalje pisma u Moskvu i Peking sa zvaničnim zahtevom Srbije da to učine.

„Izaziva sumnju i zabrinutost to što Vučić još uvek nije poslao pisma predsednicima Rusije i Kine, iako je na predlog Narodne stranke u skupštini javno obećao da će to učiniti. Kada bi ta dva pisma bila poslata, i ruski i kineski stav bi umesto sadašnjeg ‘mi ćemo uraditi sve što traži Beograd’ postao ‘stavićemo veto na članstvo Kosova u UN'“, rekao je Jeremić za RTS u emisiji u kojoj je učestvovao sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petrom Petkovićem.

Kako je saopšteno iz Narodne stranke, Jeremić je dodao da bi Srbija tada mogla „daleko rasterećenije“ da razgovara i o francusko-nemačkom predlogu, ili o bilo kojem drugom predlogu za rešavanje pitanja Kosova.

„Povećana napetost je izazvana novom inicijativom za suštinsku promenu statusnog stanja Kosova i Metohije, a to su francusko-nemački plan i druge stvari koje se pojavljuju u međunarodnoj javnosti, a sve zajedno se svodi na to da takozvano Kosovo postane član UN. To bi po svaku cenu trebalo sprečiti, jer je stolica u UN u današnje vreme suštinski test da li vas neko doživljava kao državu ili ne“, rekao je Jeremić.

Jeremić je istakao da je u Skupštini Srbije neophodno ustanoviti šta je državna politika po pitanju Kosova, odnosno „šta nam je oko toga činiti i na unutrašnjem i na medjunarodnom planu“.

„Potrebno je postići jedinstvo o onome šta nam je činiti u budućnosti, a ne o onome što se dogodilo u prošlosti. Ovo je složen trenutak i moramo da budemo sabrani i solidarni sa našim narodom na Kosovu i Metohiji i da mu pružimo ohrabrenje i podršku“, rekao je Jeremić.

Dodao je da je Srbima na Kosovu neophodno pružiti svaku vrstu podrške i podržati ih ako treba i finansijski zbog eventualnih kazni za registarske tablice, kako „naš narod ne bi bio ni na kakvom gubitku zato što poštuje svoju državu“.

„Ovo je krizna situacija i trebalo bi učiniti apsolutno sve da se ohrabre naši građani“, rekao je Jeremić.

Povodom kritika koje je na njegov račun uputio Petković, Jeremić je rekao da bi trebalo obratiti pažnju na to da su na Kosovu ugroženi „naši sunarodnici“.

„Nisam vam ja protivnik, nego Aljbin Kurti, koji vodi antisrpsku politiku i koji mi je zabranio ulazak na Kosovo i Metohiju“, rekao je Jeremić.

Jeremić je naveo da je vlast hiljadu puta ponovila neistinu da je odlučivanje o Kosovu premešteno iz UN u Evropsku uniju dok je on bio ministar spoljnih poslova.

„Postavlja se pitanje kako to Kina i Rusija i dalje imaju pravo veta u odlučivanju? One nemaju pravo veta u EU, već u UN. Dakle, odluka o konačnom statusu Kosova i Metohije ostala je u UN“, rekao je Jeremić.

Dodao je da se većina država koja je povukla priznanje samoproglašenog Kosova u aktu „otpriznanja“ pozvala na mišljenje Medjunarodnog suda pravde, koje predstavnici vlasti često pominju kada kritikuju Jeremića.

„Dok sam bio ministar spoljnih poslova, samoproglašeno Kosovo nije postalo član nijedne jedine medjunarodne organizacije“, rekao je Jeremić.

(Beta)

