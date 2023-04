Jeremić: Vučić da ode na sednicu SB i zatraži veto Rusije i Kine na moguće članstvo …

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da nije dovoljno da sednici Saveta bezbednosti UN u četvrtak prisustvuje ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, nego da u Njujork na sednicu mora da ode predsednik Srbije Aleksandar Vučić i da jasno kaže da se Srbija protivi članstvu „Kosova“ u UN.

Jeremić je ocenio da Vučić treba da pozove Rusiju i Kinu da glasaju protiv članstva „Kosova“ u UN ako to pitanje ikada dođe na dnevni red.

„Ako postoji trunka istine da se Srbija protivi članstvu ‘Kosova’ u UN, onda to mora da saopšti Vučić lično na sednici Saveta bezbednosti u četvrtak, jer je on dao saglasnost na sprovođenje ‘francusko-nemačkog’ sporazuma u kojem piše da Srbija neće blokirati članstvo Prištine u međunarodnim organizacijama, a Dačić nije bio u sobi u kojoj se Vučić dogovarao. Dačić po tom pitanju ‘nije ni luk jeo ni luk mirisao“, rekao je Jeremić Radio-televiziji Vojvodine.

Predsednik Narodne stranke je podsetio da trenutno Rusija predsedava Savetom bezbednosti i da je u Njujorku i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

„Zašto niko iz Srbije nije pozvao Moskvu i zamolio da Lavrov, koji bi po zvanično dostupnim podacima Njujork trebalo da napusti u sredu, ostane jedan dan duže i prisustvuje sednici o Kosovu i Metohiji? Da ga je neko pozvao i zamolio, siguran sam da bi ostao, i Vučić bi onda pred njim mogao da traži da Rusija kaže da će iskoristiti svoj veto protiv članstva ‘Kosova’ u UN, a Lavrov bi to pred svima podržao“, rekao je Jeremić.

Ocenio je da bi u tom slučaju „pala u vodu tačka ‘francusko-nemačkog’ sporazuma po kojoj se Srbija neće protiviti članstvu ‘Kosova’ u međunarodnim organizacijama“.

Jeremić je naveo da će, ako Vučić ne ode u četvrtak u Njujork, to značiti da nije smeo da se tamo pojavi jer se obavezao da Srbija neće blokirati „Kosovo“ i da je slagao javnost u Srbiji.

„Ako Vučić ne ode u Njujork, ući ćemo u spiralu koja će kulminirati članstvom ‘Kosova’ u UN, kao što je u ponedeljak izglasano da počne procedura za prijem ‘Kosova’ u Savet Evrope“, rekao je bivši predsednik Generalne skupštine UN.

Jeremić je ocenio da je referendum „jedini način da se režimu vežu ruke“ u sprovođenju francusko-nemačkog plana, i dodao da osim referenduma ne postoji nijedan izborni proces koji bi Vučić sada mogao da izgubi.

„Vlast nema odgovor na inicijativu Narodne stranke za raspisivanje referenduma o tom planu. Vučić odgovara svakom čoveku sa Instagrama koji nešto kaže protiv njega, jedino referendum nije nikada pomenuo, jer zna da je to za njega samoubistvo, pošto je tu u manjini i većina naroda je protiv sporazuma“, rekao je Jeremić.

Pozvao je građane da potpišu inicijativu za raspisivanje referenduma.

„Ne tražimo im da idu u Prizren ili da se tuku sa policijom, nego samo potpis. Kada narod kaže ‘ne’ kao vrhovni nosilac suvereniteta, tada je kraj, i tada članovi nevladinih organizacija, stručnjaci i diplomate mogu da kažu šta god hoće“, rekao je Jeremić i podsetio da je narod u Grčkoj odbacio plan po kojem je trebalo privatizovati ostrva a da su na referendumu u Velikoj Britaniji građani odlučili o izlasku iz EU.

Predsednik Narodne stranke je ocenio da je počinjena „nepopravljiva šteta“ pokretanjem procedure za prijem „Kosova“ u Savet Evrope, i da je to „direktna posledica primene francusko-nemačkog plana“.

„Biće sve više nepovratnih koraka ako režimu ne vežemo ruke i ne sprečimo dalje sprovođenje ‘francusko-nemačkog’ plana. Sledeće je ulazak Prištine u Unesko, Interpol i na kraju u NATO i UN“, rekao je Jeremić.

Upitan o uzdržanom glasu Grčke za prijem „Kosova“ u Savet Evrope, Jeremić je odgovorio da je taj glas u dobrom delu posledica odnosa rukovodstva Srbije i Turske.

„Ako se družite sa Erdoganom, onda nemojte mnogo da očekujete od Grčke“, naveo je Jeremić.

(Beta)

