Jeremić: Vučić da odgovori zašto članovi porodice ministara trguju oružjem

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić pozvao je danas predsednika Srbije i Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandra Vučića da odgovori na pitanje u aferi izvoza srpskog oružja u Saudijsku Arabiju kako je firma koju predstavlja Branko Stefanović, otac ministra unutrašnjih poslova, dobila dozvolu za taj posao u kojem je ostvaren ogroman profit.

„Ministar unutrašnjih poslova je izdao dozvolu za izvoz firmi GIM, koju predstavlja njegov otac. To nije normalno. Šta kvalifikuje Branka Stefanovića, bivšeg kafanskog muzičara, za unosan posao posredovanja u trgovini oružjem? Vučić je rekao da nije ilegalno izvoziti oružje u Saudijsku Arabiju, a to niko nije ni tvrdio. On opet odgovara na pitanje koje niko nije postavio“, rekao je Jeremić na televiziji „Naša“.

Jeremić je podsetio da je 14. septembra 2018. godine, pre više od godinu dana, obelodanio umešanost Branka Stefanovića u izvoz oružja preko firme GIM, koja je u Saudijsku Arabiju izvezla naoružanje u vrednosti od 67 miliona dolara, a da su kasnije do tih informacija došli i domaći i medjunarodni istraživački portali.

„Ovaj skandal će dobiti i medjunarodni epilog, jer srpsko oružje na kraju preko posrednika završava u rukama islamskih terorista u Jemenu i Siriji“, rekao je Jeremić.

Jeremić je naveo i da nije „sporno što Stefanović nema završen fakultet, nego to što je kupio diplomu fakulteta i plagirao doktorat, kao i ministar finansija Siniša Mali“.

„Može Mali da bude ministar i bez diplome i sa osnovnom školom, kao što kaže Vučić, ali ne može visoki državni funkcioner da prepiše doktorat i da se lažno predstavlja kao doktor. Ogromna je sramota i moralni poraz Univerziteta u Beogradu što ne sme da kaže da je belo belo, a crno crno, odnosno da je Mali plagirao doktorat“, rekao je Jeremić.

Jeremić je naveo da će na kraju Malom biti, kako je kazao, oduzet doktorat, a da će ga Vučić, sledeći „svoju gangstersku logiku“, ostaviti na mestu ministra finansija, što je će ubrzati kraj, kako je ocenio, naprednjačkog režima.

Jeremić je, povodom pregovora o izbornim uslovima i eventualnom posredovanju Evropske unije u tim pregovorima, istakao da je za Narodnu stranku kasno za izlazak na izbore na proleće 2020. godine, jer fer izborni uslovi moraju da važe bar devet meseci pre izlaska gradjana na birališta.

„Narodna stranka neće učestvovati na izborima na proleće 2002. godine – šta god se bude dogodilo, ko god bude dolazio, kakav god bude pritisak. Kada je reč o pozivu za posredovanje Evropskog parlamenta, diplomatsko iskustvo me uči da budemo oprezni i da ne reagujemo na pozive preko medija. Nikakav zvaničan poziv nije stigao u Narodnu stranku“, rekao je Jeremić, koji je i bivši ministar spoljnih poslova Srbije.

Jeremić je, povodom rešavanja pitanja Kosova, rekao da je „Vučićev plan priznanje Kosova kao nezavisne države“.

„To moramo da sprečimo, a najbolji način da to učinimo jeste da bojkotujemo izbore, jer će biti nelegitimne sve odluke tako uspostavljenih organa. Ko želi da Vučić prizna Kosovo, neka izadje na izbore, a ko ne želi, neka na dan izbora ostane kod kuće“, rekao je Jeremić.

Jeremić je najavio da će Skupština Narodne stranke biti održana 3. novembra, kada će biti predstavljen program zasnovan na podsticaju domaćem preduzetništvu, malim poljoprivrednicima, angažovanju dijaspore u obnovi zemlje, kao i očuvanju nacionalnog identiteta i negovanju kulture.

