Jeremić: Vučić je huligan koji lidere opozicije poziva na tuču umesto na dijalog

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da je predsednik Srbije i SNS-a Aleksandar Vučić „huligan ili čovek potpuno suspendovane svesti“, jer opozicione lidere poziva na tuču umesto na dijalog i sučeljavanje mišljenja.

„Vučić nema nikakav osećaj odgovornosti šta znači kada predsednik države sa tolikom medijskom dominacijom šalje poruku društvu da je tuča nešto normalno i dozvoljeno. Stoga ne bi trebalo da nas čudi kada trojica studenata u Novom Sadu budu teško prebijeni zbog kritike režima, jer su oni koji su ih prebili inspirisani govorom predsednika Srbije“, rekao je Jeremić televiziji Naša.

Jeremić je, povodom Vučićeve izjave da će ići u zatvor ako izgubi spor u kojem ga je predsednik Narodne stranke tužio za povredu časti jer nema da plati 50 miliona dinara, rekao da je Vučić „potpuni diletant“, pošto svako ko je „prošao pored Pravnog fakulteta“ zna da se za naknadu štete dosudjenu u gradjanskoj parnici ne može ići u zatvor.

„To je jedan od osnovnih postulata gradjanskog prava. Sramota je koliko on ne poznaje pravo, koje je studirao punih šest godina – dve godine duže nego što je potrebno da se diplomira. On ništa ne zna, a vlada svime, i zato živimo u ovakvoj situaciji. Ja ću sasvim sigurno dobiti parnicu protiv Vučića, jer on nema nijedan dokaz da sam šef medjunarodne bande lopova, kako me je nazvao, samo je pitanje koliko će pravosudje razvlačiti taj proces“, naveo je Jeremić.

Jeremić je dodao da je tražio 50 miliona dinara za uvredu časti jer zna da je to suma koja je predsedniku SNS-a i te kako dostupna.

„Predlažem da se, kada izgubi spor, na aukciji prodaju sva vina iz njegovog vinskog podruma u Jajincima i da se dobijeni novac uplati u humanitarne svrhe. Siguran sam da će biti skupljeno mnogo više od 50 miliona dinara“, rekao je Jeremić.

Predsednik Narodne stranke je rekao da Vučić ne sme da raspiše izbore koje će opozicija bojkotovati, jer vlast posle takvih izbora neće biti legitimna, kako u Srbiji, tako i u očima medjunarodne zajednice, koja se prema nelegitimnim režimima „ponaša bitno drugačije“.

„On se toga plaši, inače bi raspisao izbore bez opozicije i pobedio na njima. Objavljeni su izveštaji Evropske komisije i Fridom hausa i više nema nazad, a to su samo blagi signali onoga što sledi. Vučić je bio u vlasti krajem devedesetih i gledao je kako je Slobodan Milošević u očima medjunarodne zajednice od dejtonskog mirotvorca postao zločinac. Sada mu počinje da miriše na to, i zato je nervozan i uplašen“, rekao je Jeremić.

Jeremić je naveo da predsednik SNS-a intenzivno radi na sejanju razdora u opoziciji, ali da mu to neće poći za rukom.

„Mi smo doneli čvrstu odluku da bojkotujemo institucije i izbore pod postojećim uslovima. Vučić će pokušati da igra na vreme i da u poslednjem trenutku, možda 40-ak dana pre izbora, učini neke ustupke, poput delimičnog oslobadjanja medija, ali tako da oni ne proizvedu efekat na birače“, rekao je Jeremić.

Jeremić je dodao da bi, medjutim, bilo mnogo bolje da predsednik Srbije i SNS-a što pre pristupi dijalogu sa opozicijom, ali da mu mentalno stanje to ne dozvoljava, jer Vučić svaki dogovor doživljava kao lični poraz.

(Beta)