Jeremić: Vučić nudi nezavisno Kosovo

– Predsednik Narodne stranke i predsedavajući Savezu za Srbiju Vuk Jeremić izjavio je danas u Vašingtonu da predsednik Srbije i SNS-a Aleksandar Vučić Americi nudi „nezavisno Kosovo, i to odmah“, što se poklapa sa interesima Zapada, gde mnogi zbog toga srpskom režimu gledaju kroz prste i ne podržavaju opoziciju u ideji bojkota institucija i izbora.

„Posle razgovora u Vašingtonu, nemam više sumnje da Vučić nudi medjunarodno-pravno utemeljenje ‘Kosova’ kao nezavisne države, a da je pitanje samo gde bi trebalo da prodje linija ‘razgraničenja’ sa Srbijom. Americi i drugim zapadnim partnerima je to najvažniji prioritet, u poslednjih nekoliko godina su dosta uložili da se to i dogodi, i konačni ‘dil’ sa Vučićem o Kosovu i Metohiji je na samo jedan korak od materijalizacije“, rekao je Jeremić za Glas Amerike.

Jeremić, koji je i bivši ministar spoljnih poslova Srbije, u Vašingtonu je zvanično predstavljao Savez za Srbiju kao predsedavajući SZS i razgovarao sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara SAD Metjuom Palmerom i predstavnicima Stejt departmenta.

„Opcija koja je trenutno na stolu je razmena teritorija, odnosno iscrtavanje granica. Američka strana trenutno insistira i da konačni sporazum obuhvati puno uzajamno priznavanje Srbije i samoproglašenog Kosova kao nezavisnih država“, rekao je Jeremić.

Jeremić je dodao da mu „nešto govori da bi Amerika možda mogla i da odustane od zahteva da Beograd i formalno prizna Prištinu“, ako Srbija zauzvrat dopustila da samoproglašeno Kosovo postane član UN, što bi bio taktički ustupak srpskoj strani kako bi se cela stvar „lakše progutala“.

„Vlast u Srbiji tvrdi da dogovor nije blizu, što apsolutno nije istina. Samo će u jednom trenutku započeti medijski blickrig i vrlo brutalan performans u kojem bi mogli da izbiju nemiri na Kosovu i Metohiji, koji bi se onda zaustavili, a potom ponovo otvorio proces čiji cilj nije novo pregovaranje, nego samo da se objavi ono što je već iza zatvorenih vrata usaglašeno“, ocenio je Jeremić.

Jeremić je naveo da su protesti u Srbiji i bojkot institucija od strane opozicije „pomalo neprijatni za medjunarodnu zajednicu“ i predstavljaju svojevrsno „opterećenje“, jer je sa Vučićem odavno postignut dogovor koji on sada mora da ispuni.

Jeremić je naveo da u zvaničnim razgovorima u Stejt departmentu nije postignut visok nivo saglasnosti, ali da je to tek početak procesa za koji veruje da će doneti rezultate.

„Zvanična američka pozicija je da pregovori sa kosovskim Albancima moraju biti završeni uzajamnim priznavanjem Beograda i Prištine i taj stav mi je ponovljen u Stejt departmentu. Američkoj administraciji sam preneo stav Saveza za Srbiju i Narodne stranke, koji je u suprotnosti sa američkom pozicijom. To je jedna od tema o kojoj nismo postigli saglasnost“, kazao je Jeremić.

Jeremić je naveo da sa američkim zvaničnicima nije postignuta saglasnost ni oko bojkota institucija koji sprovodi srpska opozicija niti oko najavljenog bojkota izbora pod postojećim nedemokratskim uslovima.

„Predloženo nam je da odustanemo od bojkota institucija i od planova da bojkotujemo izbore. Kao razlog su naveli da se ne može promeniti bilo šta van izbornog procesa, što je inače tačno, jer i mi takodje mislimo da se do promena stiže isključivo na izborima“, rekao je Jeremić.

Jeremić je istakao da opozicija ne želi da bojkotuje već da učestvuje na izborima, ali ukoliko se za njih obezbede fer i pošteni uslovi.

„Preneo sam stav da mi od naših zahteva nećemo odustati, kao i da ima i te kako dovoljno vremena da se okolnosti promene do 2020. godine, kada bi trebalo da budu održani redovni parlamentarni izbori“, kazao je Jeremić.

