Jeremić: Vučić odbio televizijski duel, ali je pretio i vredjao, pozivao me je da ga udarim

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da su on i još tri čelnika te stranke došli u predsedništvo Srbije kako bi pokazali predsedniku Aleksandru Vučiću da ga se „ne boje“ i da ga pitaju „da li je normalan kada poziva ljude na tuču“.

„Uredno smo se prijavili na portirnicu, obezbedjenje je bilo profesionalno i ljubazno, pozvalo je kabinet predsednika i Vučić je nekoliko minuta kasnije sišao, ali vidno rastrojen. Uneo mi se u lice i počeo da viče na mene i upućuje najgore uvrede. Za to postoji mnogo svedoka, te reči nisu za javni diskurs i televiziju. To su bile lične i političke uvrede i pretnje“, rekao je Jeremić, a saopštila Narodna stranka.

Jeremić je dodao da je Vučić „insistirao na tome da hoće da se bije“.

„Pozivao me je da ga udarim, a ja sam ga pozvao da izadjemo napolje. On nije pristao, i onda sam mu predložio da pričamo na televiziji. Vučić je to eksplicitno odbio, rekao je da neće“, naveo je Jeremić.

Jeremić, potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić i predsednik Pravnog saveta te stranke Vladimir Gajić, bili su danas u Predsedništvu Srbije nakon što ih je Vučić juče javno pozvao na tuču.

(Beta)

