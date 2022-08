Jeremić: Vučić priznao kosovska dokumenta da bi smeo da otkaže Evroprajd

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da je srpska država pristala da prizna dokumenta lažne države „Kosovo“ da bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić smeo da otkaže Evroprajd, saopšteno je iz te stranke.

Jeremić je u Čačku, gde je održana izborna skupština Gradskog odbora Narodne stranke u tom gradu, rekao da „odavno nisu vidjeni takva neodgovornost, banalnost i primitivizam u nastupu, i takav nedostatak osećaja za državni interes“.

„Vučiću je 2019. godine delovalo kao sjajna ideja da organizuje ‘Evroprajd’ sa namerom da Srbiju lažno predstavi kao najslobodniju državu Evrope i njenu gej prestonicu koja ima i gej premijerku. Zato se kandidovao, lobirao, obećao novac i na kraju dobio da Srbija organizuje ‘Evroprajd’ na koji bi došlo oko 40.000 gostiju iz celog sveta“, rekao je Jeremić.

Kazao je da je Vučić „u medjuvremenu shvatio da to za njega nije najbolja ideja, jer neprekidno radi istraživanja javnog mnjenja, ali pošto je sada komplikovano otkazati ‘Evroprajd’, priznao je kosovska dokumenta da mu u Briselu ne bi zbog toga previše zamerili“.

Jeremić je istakao da ga su ga danas „sa svih kanala pod kontrolom režima“ napali i predsednica vlade Srbije Ana Brnabić i Aleksandar Vučić.

Predsednik Narodne stranke je naveo da oni govore o njemu „samo zbog jednog tvita u kojem je napisao da se na Kosovu i Metohiji od juče promenilo samo to da država Srbija prihvata dokumenta lažne države Kosovo“.

„Celo ovo ludilo, najave rata u kojima je Vladimir Djukanović danas ratnik a sutra mirotvorac i vodja hipika, pa ljudi u maskirnim uniformama koji dolaze na televiziju Pink – cela predstava je bila samo zato da bi na današnji dan srpska država po prvi put od 2008. godine, kada su kosovski Albanci proglasili nezavisnost, počela da priznaje dokumenta takozvane Republike Kosovo“, rekao je Jeremić.

Jeremić je naveo da je on danas bio „jedini koji je imao hrabrosti da to kaže, i to putem tvita, jer ga nijedan medij nije zvao“, a da „kao rezultat tog tvita predsednik i premijerka divljaju na televizijama“.

On je najavio da će Narodna stranka na posebnoj sednici skupštine Srbije predložiti „državotvornu pregovaračku platformu“ za Kosovo i Metohiju sa setom konkretnih mera koje bi država trebalo da preduzme na domaćem i medjunarodnom planu, u okviru briselskog dijaloga i van njega.

„Tražićemo od parlamentarne većine da prihvati našu platformu ili da, ako neće da je prihvati, predloži svoju platformu. Mora se konačno znati o čemu se pregovara, ko sme da pregovora, šta su elementi pregovora, i da se zna koliko novca odlazi na Kosovo i Metohiju, ko ga troši, uzima i zloupotrebljava, kao i da se zna ko bi šta trebalo da radi u medjunarodnom prostoru“, rekao je Jeremić.

On je naveo da će Narodna stranka „predložiti da Vučić napiše pisma predsedniku Rusije Vladimiru Putinu i predsedniku Kine Si Djinpingu kojima ih obaveštava da Srbija nikada neće priznati Kosovo i traži od Rusije i Kine da iskoriste svoje pravo veta u Savetu bezbednosti UN da to spreče na bilo koji način kada god to došlo na dnevni red tog tela Svetske organizacije“.

Za predsednika Gradskog odbora Narodne stranke Čačak izabran je lekar pneumoftiziolog Aleksandar Radojević.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.