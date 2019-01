Jerkov (DS): Ne prihvatam Vučićevo izvinjenje

Poslanica i potpredsednica Demokratske stranke (DS) Aleksandra Jerkov poručila je večeras da „ne prihvata izvinjenje“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića, zbog uvreda koje je dobila u skupštinskoj sali.

Jerkov je na svom Fejsbuk nalogu (Facebook) napisala da joj „ne trebaju nikakva izvinjenja“ sedam meseci od incidenta, jer je upravo Vučić dozvolio poslaniku Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešlju da sedi u Skupštini Srbije.

„Povodom ‘izvinjenja’ koje mi je uputio Vučić: ne trebaju mi nikakva izvinjenja, nego reakcija tužilastva, Šešelju ste vi dopustili da sedi u skupštini i ne izvinjavajte se posle sedam meseci da biste pokazali da ste drugačiji od nekoga“, poručila je Jerkov.

Vučić je ranije u Novom Sadu odgovorio na pitanje kako komentariše uvrede koje je dobila Jerkov u Skupštini Srbije, rekavši da osudjuje te uvrede, ali da ih nije čuo.

„Ja to nisam čuo. Ako se to dogodilo, na najstrašniji način osudjujem. I meni nije problem da kažem, ako je neko uvredio gospodjicu Jerkov, šta god ja u političkom smislu mislio o njoj, da je to strašno i nedopustivo. Po tome razlikujem od drugih političara“, kazao je on.

Poslanici Srpske radikalne stranke su u aprilu mesecu 2018. godine, u skupštinskoj sali uz fizičke pretnje vredjali poslanicu DS Jerkov.

(Beta)