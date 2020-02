Jerkov (DS): Predlog zakona o nestalim bebama je uvreda jer se roditeljima nudi novac

Poslanica Demokratske stranke (DS) u Skupštini Srbije Aleksandra Jerković ocenila je da danas da Predlog zakona o nestalim bebama predstavlja uvredu za roditelje nestale dece jer njima, kako tvrdi, umesto istine nudi novac.

„Vlada ovim zakonom roditeljima nestale dece nude iznos do 10.000 evra umesto istine o tome šta se desilo sa njihovom decom. Neka članovi Vlade prvo kažu koliko koštaju njihova deca i za koliko novca bi ih se oni odrekli, pa nek onda iznose takve sramne ponude drugima“, kazala je Jerkov u pisanoj izjavi.

Navela je da se za pet godina, koliko radi sa udruženjima roditelja, pokazalo da su to ljudi kojima nije stalo ni do politike ni do stranaka, koji imaju potpuno drugačije vidjenje rešenja ovog problema.

„Ujedinjavala ih je samo jedna stvar – svi do jednog su bili protiv ovog predloga Zakona. Činjenica da se Zakon donosi skoro šest godina nakon isteka roka koji je Srbija dobila od Saveta Evrope na ovako skandalozan način i nakon javne rasprave na kojoj su očajni roditelji iz svih udruženja molili vlast da ga ne usvaja u ovoj formi jer će onemogućiti da se istina o njihovoj deci ikada sazna pokazuje da Vladi uopšte nije stalo ni do beba ni do roditelja, već isključivo radi ispunjenja forme i navodnog ispunjenja medjunarodnih obaveza“, rekla je Jerkov.

Predlog tog zakona na dnevnom redu Skupštine Srbije naći će se u ponedeljak.

(Beta)