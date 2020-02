Još jedna država povlači priznanje Kosova?

Do kraja nedelje još jedna država bi trebalo da povuče priznanje nezavisnog Kosova, saznaje Sputnjik iz diplomatskih izvora.

To će, ako ne dođe do nepredvieđnih promena, biti 18. zemlja koja je promenila odluku o priznavanju nezavisnog Kosova.

Podsetimo, srpski državni vrh je poslednjih nedelja pritisnut iz zapadnih centara moći da odustane od lobiranje za povlačenje priznanja, a da Priština ukine anticivilizacijsku odluku o taksama na prodaju robe iz unutrašnje Srbije..

Ali, predsednik Vučić je poručio da je ta politička tramppa neprihvatljiva i da se radi o razmeni: „tante za kukuriku“.

Od proglašenja nezavisnosti tzv. Kosova (2008. godine) do 2012. godine, 84 zemlje priznale su Kosovo, a od 2014. godine, kada je Ivica Dačić postao ministar spoljnih poslova, 17 država povuklo je priznanje, a sedam je priznalo Kosovo.

(Sputnjik)