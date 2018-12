Još jedno glasanje do vojske Kosova koja je već umarširala u parlament (video)

Kosovski parlament odlučuje o tri nacrta zakona: Zakonu o kosovskim bezbednosnim snagama, Zakonu o službi u kosovskim bezbednosnim snagama i Zakonu o ministarstvu odbrane. Time bi bila omogućena transformacija KBS u kosovsku vojsku.

Ovaj potez Prištine podržale su pre svega SAD, Velika Britanija i Nemačka.

Formiranje vojske Priština nije uspela da sprovede u skladu sa sopstvenim ustavom, kroz izmene tog akta, za šta je bila potrebna podrška srpskih poslanika, pa ceo proces sprovodi kroz izmene zakona, na predlog vlade.

Tako će albanski poslanici danas glasati za usvajanje Zakona za Ministarstvo odbrane, Zakona za KBS, kao i Zakona za službi u KBS.

Za njihovo usvajanje su se izjasnile sve albanske parlamentarne grupe i manjinske zajednice, osim Srpske liste.

Tokom prethodnog razmatranja u parlamentu, uloženo je i više od 40 amandmana.

Član nacrta zakona koji obuhvata nadležnosti i obaveze KBS, ima sveukupno tri stava:

„KBS štiti suverenitet i teritorijalni integritet, građane, imovinu i interese Republike Kosovo“, navodi se u promenjenom članu, prema preporuci Odbora za nadzor KBS.

U predlogu vladinog zakona navodilo se samo „integritet…“.

„KBS su multietničke profesionalne vojne snage, naoružane i ovlašćene da služe u zemlji i van nje, u skladu sa mandatom koji joj daje Ustav i zakoni“, navodi se u tački 2 ovog člana.

Opšte aktivnosti koje se pripisuju KBS su: zaštita teritorijalnog integriteta Kosova; zaštita građana i zajednica Kosova, vojna podrška civilnim vlastima, i učešće u međunarodnim operacijama.

As the Assembly acts today, let’s remember that a country’s security depends on the quality of its security relationships – and peaceful, mutually beneficial relations with its neighbors – as much as on the strength and professionalism of its armed forces.

— Ambassador Philip S. Kosnett (@USAmbKosovo) December 14, 2018