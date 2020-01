Josipović: Nadam se da će Milanović i Vučić razumeti važnost odnosa Hrvatske i Srbije

Bivši hrvatski predsednik Ivo Josipović izrazio je nadu da će uprkos ranijim izjavama predsednici Aleksandar Vučić i Zoran Milanović razumeti svoju odgovornost i važnost odnosa Srbije i Hrvatske.

U intervjuu koji je objavio Danas od petka, Josipović je ocenio da i u Srbiji i u Hrvatskoj vladaju politike sklone nacionalizmu i reviziji istorije, da je u Hrvatskoj snažan trend krivotvorenja istorije i negiranja zločinačke prirode NDH i ustaštva, dok je u Srbiji isti proces vidljiv u odnosu na četništvo.

Dodao je, medjutim, da Hrvatska ipak nije sudski rehabilitovala nekada visoko pozicionirane ustaše, kao što je Srbija učinila s vodećim četnicima i da i dalje u Ustavu ima antifašizam, kao jednu od njavažnijih istorijskih odrednica države.

Upitan da li će tokom predsedavanja EU Hrvatska pokušati da uspori evropski put Srbije, pre svega zbog srpskog nesuočavanja sa prošlošću, Josipović je rekao da je Hrvatskoj važno pronalaženje nestalih i osuda zločina.

„Hrvatska podržava ulazak svih zemalja jugoistočne Evrope u EU. Nadam se da će takva politika biti nastavljena kao što se nadam i da će u Srbiji, posebno kada je reč o nestalim osobama, doći do većeg angažovanja i saradnje“, rekao je.

Govoreći o veličanju ratnih zločina u Hrvatskoj i Srbiji, ali i u BiH i na Kosovu, Josipović je rekao da je „pristrasnost opšta tendencija“ i da su „narativi zaraćenih stana po pravilu suprotni“, ali je dodao da „odgovorni političari ne bi trebalo da zloupotrebljavaju žrtve“ i da su „uravnoteženost i istina važan temelj trajnog mira“.

Upitan da li bi izbor Milanovića za predsednika mogao da promeni zvaničnu hrvatsku politiku u pogledu suočavanja sa prošlošću, Josipović je rekao da Milanović, „bez obzira na retoriku koja nije baš uvek dobro primljena u Srbiji pa ni u Hrvatskoj, nije čovek koji bi zataškavao zločine“.

On je ukazao da u Hrvatskoj odnos prema istoriji nije uvek napredovao već je često bio i retrogradan i to pre svega kada je u pitanju Drugi svetski rat. „Tu je došlo do velikih negativnih promena. Vidljv je trend relativizacije uloge ustaštva i paradržave NDH“, rekao je.

Dodajući da se i kao predsednik i kao gradjanin borio protiv tog trenda i da sve žrtve i svi zločini treba da imaju isti tretman ali da se jasno utvrdi odgovornost za rat, Josipović je naglasio da mu se u Milanovićevoj kampanji posebno svidela tvrdnja da je rat gotov i da treba normalno živeti i graditi dobre odnose medju ljudima i državama.

Josipović je rekao da je ponosan na činjenicu što su odnosi Srbije i Hrvatske, dok su predsednici bili Boris Tadić i on, znatno unapredjeni i da mu je žao što su danas ti odnosi „ne samo lošiji, već su loši skoro kao u poratno vreme“.

„Ali, nikako ne mislim da ta činjenica čini nevažnim ono što smo napravili. Pokazali smo da je moguće drukčije i postavili temelje koje sadašnje nacionalističke politike sigurno neće moći porušiti. Na njima će kad tad neka nova generacija drukčijih političara ponovo obnoviti pozitivne trendove odnosa Hrvatske i Srbije, Hrvata i Srba“, rekao je Josipović u intervjuu za Danas.

(Beta)