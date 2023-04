Jovana Stojković i pokret Živim za Srbiju kolektivno pristupili Zdravoj Srbiji

Pokret „Živim za Srbiju“, na čijem je čelu Jovana Stojković, danas je kolektivno pristupio Zdravoj Srbiji, saopšteno je na Sednice Glavnog odbora stranke.

Predsednik Zdrave Srbije Milan Stamatović rekao je da je ta stranka na prethodnim lokalnim izborima prošla relativno dobro, da u lokalnim skupštinama ima više od 80 odbornika u 21 gradu i opštini i za prethodne tri godine je formirano blizu 100 opštinskih i gradskih odbora stranke.

„Očekujemo da odborima do narednih izbora pokrijemo celu Srbiju. Zdrava Srbija ima svoju ozbiljnu bazu ‘sigurnih glasova’, ali se ona može proširiti samo ukoliko, eventualno, ulazimo u koaliciju sa onim političkim subjektima koji mogu da probude taj neophodni ‘sinergetski efekat'“, rekao je Stamatović.

„Srbiju i srpski narod su, kroz vekove, branili i odbranili, ali i othranili i prehranili, srpski opanak i srpska šajkača, odnosno srpski seljak i domaćin, i zato unutrašnjosti i rubnim područjima Srbije moramo da posvetimo posebnu pažnju, koja podrazumeva i posebna izdvajanja i subvencije iz državnog budžeta“, dodao je Stamatović.

Jovanu Stojković koja je od danas članica stranke, nazvao je „mladom, časnom i hrabrom lekarkom koja, kao i njen Pokret, već godinama živi za Srbiju i ne da na Srbe i Srbiju“.

Doskorašnja predsednica pokreta „Živim za Srbiju“ navela je da se u politici retko može naći korektan partner koji drži reč.

„Mi smo to pronašli u Zdravoj Srbiji i to je glavni razlog zbog koga smo odlučili da nastavimo našu saradnju. Program Zdrave Srbije uvek mogu potpisati, tu nema nikakve ideološke razlike i to je program koji nije samo na papiru već je životan, pogotovu ovde na Zlatiboru“, podvukla je Stojković.

Kako je navedeno u saopštenju, Zdrava Srbija smatra da je ekonomski razvoj Srbije uslovljen domaćim i inostranim faktorima i da su komparativne prednosti zemlje poljoprivreda i turizam.

Takođe, Zdrava Srbija je odlučno protiv uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji koje su se u mnogim zemljama koje su ih uvele pokazale ekonomski kontraproduktivnim, ali, još važnije zato što je Rusija, uz Kinu, najsnažniji garant teritorijalnog integriteta Srbije.

Na skupu je predloženo da Zdrava Srbija izađe na sledeće izbore na svim nivoima, a preovlađujući stav članstva je da se na lokalne, opštinske, gradske i pokrajinske izbore izađe samostalno.

(Beta)

