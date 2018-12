Jovanović (Nova stranka): Vučić svesno uništava i razara Srbiju, mora se izaći na ulice i …

Potpredsednik Nove stranke Ivan Jovanović ocenio je danas da predsednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić prodajom Poljoprivrednog kombinata Beograd i kupovinom kablovskog operatera Kopernikus „svesno uništava i razara Srbiju“.

Jovanović je u pisanoj izjavi naveo da Vučić svakodnevno „manipuliše svešću svojih simpatizera uz pomoć medija“ i vrlog državnog aparata koji, kako je rekao, apsolutno kontroliše.

„On do te mere uspeva da ih hipnotizuje, da mu oni kliču i bodre ga i kada izvrši pljačku, kao što je to slučaj sa Kopernikusom. On istovremeno ima saznanja o svim krupnim pljačkama i nekim ubistvima. Nemoguće je, recimo, da ništa ne zna o ubistvu Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici, mestu gde je on svevideći i svemogući“, rekao je Jovanović.

Prema rečima Jovanovića „tiha represija“ u Srbiji poprima svoj fizički oblik što, kako je naveo, dokazuje i skorašnje prebijanje lidera Levice Srbije Borka Stefanovića.

„Država nam je oduzeta i naša je obaveza da je vratimo. Na ulicu se mora izaći iz jasnih političkih razloga sa jasnim političkim ciljevima. Trgovi su sveto mesto demokratije. I pašće“, dodao je Jovanović.

Protestna šetnja „Stop krvavim košuljama“ zbog nasilja vlasti i napada na lidera Levice Srbije Borka Stefanovića biće održana danas u Beogradu, a organizatori su najavili da neće biti stranačkih obeležja i govora političara.

Šetnja će početi u 18 sati sa platoa ispred Filozofskog fakulteta, a učesnici će proći pored Skupštine Srbije, zgrade Radio-televizije Srbije, a zatim Svetogorskom i Makedonskom ulicom do Trga Republike i zgrade Staklenca

(Beta)