Jugoslav Ćosić: Cilj kampanje protiv mene je zastrašivanje zbog afere Krušik

Programski direktor TV N1 za Srbiju Jugoslav Ćosić izjavio je da je cilj javnih optužbi da je plaćeni kosovski lobista da ga uplaši i da ga upozori da je trgovina oružjem opasna tema koju treba da izbegava.

Ćosić se oglasio saopštenjem povodom, kako je rekao, klevetničke, organizovane i planirane kampanje koja se vodi u pojedinim medijima, ali i povodom izlaganja pojedinih poslanika koji su, kako je rekao, „zloupotrebili skupštinu za obračun sa nezavisnim novinarima i medijima“.

List „Informer“ objavio je danas na naslovnoj strani da je Jugoslav Ćosić iz Albanije dobio 249.862 evra i da ga na taj način „plaćaju Šiptari sa Kosova“, a pojedini narodni poslanici danas su u Skupštini pitali da li uplate iz Albanije imaju veze sa uredjivačkom politikom N1 televizije.

Ćosić je objasnio da je Agencija Key connection Media d.o.o. čiji je suvlasnik, osnovana 2005. godine i registrovana kao agencija koja se bavi televizijskom industrijom.

Ta agencija, pored produkcijskih, konsultantskih, edukativnih i marketinških aktivnosti, punih 19 godina saradjuje i sa civilnim sektorom konkurišući za različite grantove kao i brojne druge agencije i produkcijske grupe, a svi podaci o njenom poslovanju kao i akcionarima javno su dostupni na APR-u, navedeno je u saopštenju.

„Kada sam 2015. zaposlen u kompaniji Adria News d.o.o. dao sam ostavku na mesto direktora Key connection Media i od tada pa do danas sam isključivo akcionar i nemam nikakve operativne ili upravljačke aktivnosti u kompaniji“, istakao je Ćosić.

On je objasnio da se iz skena dokumenta koji je pribavljen krivičnim delom i koji je objavio Bogoljub Pješčić vidi da je Key connection Media saradjivao sa IREX-om i američkom ambasadom.

IREX-ov grant od 47.432, 50 USD, od pre deset godina, bio je namenjen višemesečnom projektu organizacije, snimanja, produkcije kao i emitovanja na mreži lokanih televizija Srbije, serijala javnih debata u Domu Omladine na kojima su studenti razgovarali sa ministrima u vladi Srbije.

Ukupan iznos granta američke ambasade iz fonda za pomoć medijima je 25.974.357,00 dinara za period od 5 godina (2009-2013) i u tom periodu Key connection Media je obučila oko 150 studenata novinarstva i medija, a rezultat tog projekta je 60 televizijskih polučasovnih emisija prikazivanih u formi serijala na TV Studio B i brojnim lokalnim TV stanicama iz Mreže ANEM, saopštio je Ćosić.

On je dodao da je prihod od 249.862 Evra Key connection Media ostvarila u periodu od dve godine, na osnovu konsultantskog ugovora sa albanskom kompanijom Gener 2, koja se bavi gradjevinskom industrijom, telekomunikacijama i retailom.

Konsultantski ugovor bio je specifično vezan isključivo za osnivanje nove televizije iz Tirane A2 koja je ekskluzivni partner CNN-a i čiji je investitor Gener 2, a svaka uplata je išla legalnim tokom, preko Narodne Banke Srbije, na ceo iznos plaćen je zakonski porez na dobit.

„Kampanja laži koju protiv mene vode doušnik Bogoljub Pješčić, Informer, Srpski Telegraf, Alo i poslanik Marijan Rističević, ima samo jedan cilj – da me diskredituje i zaplaši. Doušnik Pješčić je sken dokumenta o prihodima kompanije objavio neposredno nakon najave gostovanja uzbunjivača iz Krušika na N1, a u istom trenutku čak tri puta me je pozvao na mobilni telefon. Poruka koja mi je kampanjom poslata je da je oružje opasna tema i njen cilj je da me zastraši u ugrozi“, rekao je programski direktor N1.

„Nikada nisam imao kontakt sa bilo kojim ili bilo čijim lobistom, pa ni sa kosovskim ili albanskim. Ova zastrašujuća kampanja je pokušaj moje javne egzekucije kao nezavisnog novinara. U zemlji u kojoj su novinari ubijani i povredjivani svaka ovakva kampanja mora biti shvaćena ozbiljno i ja sam je primio veoma ozbiljno“, saopštio je Ćosić i najavio krivične prijave protiv svih aktera ove kampanje.

