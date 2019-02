Kajl Skot o napadima na novinare i tabloidima u Srbiji

Ambasador SAD u Srbiji Kajl Skot izjavio je danas da mu je drago što je uhapšena osoba odgovorna za napad na novinara portala Žig Info Milana Jovanovića u Grockoj, ali da je bilo još incidenata u Srbiji – u kojima su novinari maltretirani na ulici zbog njihovog posla i nazivani najpogrbnijim imenima.

„Novinarstvo je plemenita profesija. Sloboda medija je izuzetno bitna za svaku demokratiju. Politički lideri i javne ličnosti moraju biti spremni da trpe kritiku i odgovaraju medijima za svoje stavove. Novinari takodje moraju biti odgovorni u svom izveštavanju. Treba da izveštavaju o činjenicama, a ne da izražavaju mišljenja“, kazao je Skot za televiziju Prva.

Srpski gradjani, kako je naveo, svojim novcem treba da zahtevaju to od novinara tako što neće kupovati novine koje proizvode djubre, već da svojim novcem treba da podržavaju odgovorno novinarstvo.

„Naljutim se kada vidim neke naslove koji su pogrešni i lažni i koji me lično nazivaju srbozmrscem, što je potpuna neistina. To na neki način dezinformiše i srpske gradjane koje su to politike SAD ili koji su moji lični stavovi“, kazao je Skot upitan o pisanju tabloidima u Srbiji.

Prema njegovim rečima, najbolje je ignorisati naslove u tabloidima.

„Mislim da srpski čitaoci zaslužuju bolje i trebalo bi da traže bolje informacije od novinara. Da traže profesionalno novinarstvo zasnovano na činjenicama, a ne na neimenovanim izvorima, koji su, po meni, izmišljotine“, dodao je Skot.

On je rekao da je vrlo srećan što je u Srbiji, jer „obožava ovu zemlju“. „Lepo mi je i veoma sam ponosan što predstavljam moju zemlju i njenu politiku ovde u Srbiji“, kazao je ambasador SAD.

(Beta)