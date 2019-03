Kako je ambasador Skot naglo „popravio“ odnos prema Beogradu

Srpski državni vrh iznenađen je izjavom američkog ambasadora da je za zastoj dijaloga Beograda i Prištine kriva i Srbija. Ali i taj stav je napredak za Amerikance, kaže za Sputnjik Dragomir Anđelković.

Ambasador SAD u Srbiji Kajl Skot izjavio je da, kad je u pitanju Kosovo, nije rešenje kriviti samo jednu stranu, već se treba vratiti za pregovarački sto. Predstavnici državnog vrha Srbije odmah su odgovorili da je samo jedna strana kriva za prekid pregovora — prištinska. Pre svega zbog sumanutih taksi, a potom i usvajanjem pregovaračke platforme koja ubija dijalog.

Politički analitičar Dragomir Anđelković za Sputnjik kaže da je Beograd saglasan sa tim da svako rešenje treba da se donese u saradnji, a da u izjavi ambasadora vidi čak i napredak. To što nas Amerika stavlja u isti koš sa prištinskim zvaničnicima je pomak u politici SAD, ranije smo samo mi bili krivi za tuđe loše poteze, ironično primećuje Anđelković.

„Za Srbiju je to, naravno, ponižavajuće. To je direktno ugrožavanje naših interesa i plasiranje neistina. Jasno je da je Priština taksama izazvala problem, da je pre taksi sabotirala briselski proces, nije ispunila ništa, za razliku od Srbije. Uostalom, Priština je usvojila platformu koja onemogućava pregovore. U takvom nizu negativnih poteza, smešno je optuživati Srbiju. Mi smo bili preterano popustljivi, nismo izazvali nikakav problem. SAD i njeni predstavnici iznose neistine i to što rade je krajnje nekorektno, kaže Anđelković.

Upitan ima li Zapad recept da natera Prištinu za pregovarački sto, Anđelković kaže da vodeće zemlje ne ulažu dovoljno napora da pregovarački proces vrate u Brisel. Ako žele da nateraju Prištinu, onda ovo nije pravi način, ne može se relativizovati krivica Prištine, kaže sagovornik Sputnjika.

„Moraju se usredsrediti na Prištinu i njoj predočiti šta je sve negativno uradila. Takse koje su sporne su predimenzionirane, ovde se više ne radi o taksama. Čak i da ih ukinu, ne možemo da nastavimo pregovore, jer Priština je uvela novi element, platformu, a pre svega toga sabotirala briselski proces. Mi smo zauzeli stav. Dok se ne formira ZSO, nema novih pregovora. Cela priča je prilično zapletena, ali jedna stvar je jasna — Priština je sve izazvala, ako Zapad hoće da pokrene stvari, mora da se fokusira isključivo na nju, i to vrlo brutalno“, kaže Anđelković.

Na pitanje kada bi predstavnici Beograda i Prištine mogli ponovo da sednu za pregovarački sto, s obzirom da se u maju održavaju izbori za Evropski parlament, a u Americi se gradi predsednička kampanja, amalitičar kaže:

„Na Zapadu ne postoji niti stvarna volja, niti potencijali za to da se ponovo sedne i pregovara. Oni su isuviše su zaokupljeni svojim brigama, da bi se bavili Balkanom. Kad pogledamo tu opštu zamršenost o kojoj sam govorio, mislim da je iluzorno pričati o realnom nastavku pregovora u narednom periodu“, zaključuje Anđelković u razgovoru za Sputnjik.

(Sputnjik)