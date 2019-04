Kako su Srbi izbegli zamku Prištine

Odluka Srba sa Kosova i Metohije da izađu na izbore za predsednike opština razumna je i racionalna, i postavlja se pitanje da li bi drugačija odluka dovela do nestabilnosti na severu, što bi automatski dovelo i do neizdrživog položaja Srba na jugu, kaže za Sputnjik politikolog iz Gračanice Stefan Filipović.

„Ti izbori nisu neka velika stvar ni veliki problem, i ništa neće promeniti. Izbori će da se odrade onako kako treba i to će da prođe, a pokušaj, ako je uopšte i bilo pokušaja destabilizacije, propašće te večeri kad se zatvore birališta“, smatra Filipović.

Prema njegovim rečima, verovatno će se isti ljudi kandidovati, i rezultat će biti sličan onom na prethodnim izborima.

„Ovo su izbori samo za gradonačelnika Severne Mitrovice i predsednike triju opština — Zubin Potok, Leposavić i Zvečan — i ne bi trebalo da se oko toga podigne neka veća prašina“, ističe naš sagovornik.

Filipović objašnjava da je pitanje da li je raspisivanje izbora uopšte i bio pokušaj destabilizacije severa Kosova, zato što je reč o jednoj pravnoj proceduri koja je morala da se ispoštuje, jer su gradonačelnik Mitrovice i predsednici opština podneli ostavke.

„Ako je to i bio pokušaj destabilizacije od strane Prištine, nismo im sada dali materijal. Nije se neka velika prašina podigla u Prištini oko toga, i to je pozitivno. Što manje prašine i što manje interesantnih vesti, to je bolje za nas. Život se odvija mnogo lakše i normalnije, a Srbi na Kosovu će krenuti da grade neku bolju budućnost — a to je najvažnije“, zaključio je Filipović.

Srbi sa KiM su doneli odluku da izađu na izbore za predsednike opština na severu Kosmeta, saopšteno je danas nakon sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa političkim predstavnicima Srba na KiM.

Ta odluka je, kako je saopšteno, doneta da se ne bi desilo da Albanci sa 0,1 ili jedan odsto preuzmu kontrolu na severu KiM.

