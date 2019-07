Kamere po šumama, bespilotne letilice… Sprema li Priština novu veliku manipulaciju

Nekadašnji potpredsednik srpske vlade i šef koordinacionog tima za Kosovo i Metohiju Nebojša Čović za Sputnjik kaže da bi međunarodna zajednica u slučaju našeg rasvetljavanja ubistva Olivera Ivanovića trebalo da uvaži dokaze koje su prikupili srpski organi vlasti i da bude nepristrasna.

Čović je govorio i o poseti albanskog lobiste i predsednika Spoljnopolitičkog komiteta američkog Kongresa Eliota Engela Srbiji, kao i o mogućim akcijama srpske strane po pitanju statusa Kosova i Metohije.

Predsednik Srbije je poručio da Srbija postavlja međunarodnoj zajednici niz pitanja o ubistvu Olivera Ivanovića koje, kako je rekao, neko zataškava. Očekujete li da međunarodna zajednica uvaži dokaze koje su prikupili srpski policijski i pravosudni organi?

— Bilo bi normalno da uvaži dokaze, da pogleda kompletnu dokumentaciju i da na osnovu toga pomogne u slučaju rasvetljavanja počinilaca i nalogodavaca Oliverovog ubistva. Ovako, očigledno da albanska strana sve pokušava da politizuje i zataška, s tim što međunarodna zajednica mora da bude objektivna, ne sme da se ponaša navijački, kako se ponašala svih ovih dvadesetak godina kada je problem Kosova i Metohije u pitanju.

Predsednik Vučić je razgovarao i sa predsednikom odbora za spoljne poslove američkog Kongresa Eliotom Engelom. Možemo li očekivati da taj deklarisani albanska lobista promeni stav Prištine, na primer, o ukidanju taksi?

— Šta god da nam sada priča kongresmen Engel, on je nepromenjiv, a i nalazi se u takvim godinama da se neće menjati. Jako puno para dobio je za lobiranje za takozvanu „albansku stvar“. Tako da, ko veruje njegovoj izjavi da mora da bude prijatelj sa Srbima, mislim da je mnogo naivan.

Engel važi za jednog od najprominentnijih albanskih lobista u Vašingtonu, a u posetu Beogradu i Prištini došao je, kako kaže Nebojša Čović, da da vetar u leđa Haradinajevim idejama o zadržavanju carina na srpske proizvode.

— U poslednje vreme preduzimao je jako puno aktivnosti u smislu lobiranja za albansku stvar i prikazivanja Srba kao potpunih negativaca. Engel ima jako puno aktivnosti i došao je savetodavno, jer se nalazimo u kritičnom trenutku po pitanju taksi. Došao je da dâ vetar u leđa Haradinaju i njegovim idejama. Mada, to nisu Haradinajeve ideje. Adresu takvih ideja i treba tražiti tamo odakle je došao Engel.

Kako Srbija može da odgovori na sve aktuelne mere Prištine koje imaju za cilj, kako je predsednik Vučić rekao, da se Srbi proteraju sa Severa KiM?

— Srbija treba da odgovori upornošću, stalnim emitovanjem istine, bez nasedanja na provokacije. Kosovom se bavim od avgusta 2001, verujte mi, njima je Sever kost u grlu. Računaju da će se lako izboriti sa enklavama. Na severu uz pomoć raznih nevladinih organizacija i takozvanih insajderskih medija pokušavaju da sve što Srbija radi na severu Kosova i Metohije, kako bi pomogla opstanak i povratak Srba, prikažu kao kriminal. A istina je sasvim drugačija.

— Oni će sve pokušati na severu KiM, a Srbija to mora da brani svim raspoloživim sredstvima mirnim putem. Ne bih voleo da uđemo u neke druge incidentne situacije. Ali, Albanci stežu obruč, provociraju incidente — rasporedili su ne samo kamere po šumama, nego i bespilotne letelice, vrše pritisak na viđenije Srbe. To je tehnologija koju Albanci primenjuju uz pomoć svojih savetnika iz međunarodne zajednice. Srbija svakodnevno mora da izlazi sa istinom i da ima inicijativu. Haradinaj je pokušao da premosti krizu šleperima robe koju Srbi nisu kupili. Sledeća faza može da bude novo iskušenje — da dele robu džabe i da pokažu kako se bore protiv nestašice. To su sve manipulacije, igre ljudi koji su promenili odela — u OVK su regrutovani kao kriminalci, sada su se samo obukli u skupa odela. Jadni su ljudi na Kosovu i Metohiji, većinski Albanci, koji imaju takve rukovodioce. Na kraju će oni platiti cenu takvog rukovođenja.

(Sputnjik)