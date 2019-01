„Kandiduju“ Sergeja Trifunovića za mesto predsednika PSG?

U medijima su se proteklih dana oglašavali pojedinci koji tvrde da će proslavljeni glumac Sergej Trifunović biti kandidat za lidera Pokreta slobodnih građana.

Najpre je funkcioner pokreta Aleksandar Olenik naveo da će Trifunović biti kandidat, a potom su mediji preneli i izjavu Bobana Bogdanovića, koga su nazvali doskorašnjom desnom rukom osnivača i bivšeg predsednika PSG Saše Jankovića.

Olenik je tvrdio da je “od najbližih saradnika Trifunovića čuo da ima nameru da se kandiduje“.

Usledila je i reakcija Trifunovića.

“Čovek bi trebalo da pravi kampanju na osnovu svog imena i prezimena, a ne na osnovu mog. Neću ništa da komentarišem, tako da koje god ti sledeće pitanje bude, isto ću ti reći“, poručio je Trifunović novinarima Blica.

I Bogdanović se oglasio putem tog medija i naveo da je Trifunović kandidovan, ali da još to nije prihvatio.

„O tom predlog već nekoliko puta razgovaralo na sastancima unutar PSG. Znam da je Sergej spreman da se prihvati tog velikog posla. Nikad se nije izjasnio, ali jeste jasnu i nedvosmislenu želju da se ispravi greške koje su do sada pravljene. Procedura je sledeća, do 18. janura mora da se izjasni da li je prihvati, da je verifikuje. Koliko znam, nije tu do 16. januara, ali može telefonskim putem da kaže da je prihvata. Nadam se da će toga doći. Ekskluzivno za vas, u toku sledeće nedelje biti predložen još jedan sjajan kandidat, a to je Srbijanka Turajlić. Nadam se da ćemo imamti najmanje pet kandidata, od toga tri žene“, najavljuje Bogdanović.

I povodom ove izjave se oglasio Trifunović.

“O Bobanu Bogdanoviću do jutros nisam znao ništa. Sad znam da ga zovu ‘Boban Pacov’, da je napravio lažni profil stranice protesta ‘1 od 5 miliona’, i ništa što sam čuo o njemu, nije afirmativno. Molim ovakve individue da me ne uzimaju u usta. Hvala“, naveo je Trifunović na Tviteru.

